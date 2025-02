Vice-governador acompanha avanços no combate à violência contra a mulher

Divulgação

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, visitou nesta sexta-feira (28) a Academia de Polícia Civil (ACADEPOL) para conhecer os avanços do Grupo de Trabalho (GT) criado pela Delegacia-Geral da Polícia Civil. Coordenado pelos delegados Márcio Rogério Faria Custódio e Maria de Lourdes Cano, o GT foi instituído em 19 de fevereiro e tem como objetivo aprimorar e agilizar investigações de crimes contra mulheres, fortalecendo o atendimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Barbosinha ressaltou a importância da integração entre os Poderes para garantir respostas mais rápidas às vítimas. “O primeiro passo foi um diagnóstico detalhado da situação, avaliando boletins de ocorrência e identificando necessidades em tecnologia, estrutura e pessoal. Agora, trabalhamos para fortalecer o diálogo com municípios, União e instituições do sistema de Justiça para aprimorar esse atendimento essencial”, destacou.

Aprimoramento na investigação e proteção às vítimas

O delegado Márcio explicou que a equipe está focada em duas frentes: reduzir o passivo de investigações acumuladas e aperfeiçoar o gerenciamento de risco para proteger mulheres em situação de perigo iminente. “Estamos implementando ferramentas tecnológicas para otimizar a triagem e acelerar as investigações”, afirmou.

A delegada Maria de Lourdes reforçou que todos os boletins de ocorrência estão sendo minuciosamente analisados para garantir encaminhamentos adequados ao Judiciário. “Desde casos de menor potencial ofensivo até os de maior gravidade, nossa prioridade é proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Trabalhamos com celeridade para evitar que mulheres fiquem desamparadas”, afirmou.

Com um prazo inicial de 90 dias para conclusão dos trabalhos, o GT representa um avanço significativo no combate à violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul, reforçando a segurança e a eficácia das ações policiais.