Vídeo com corpos de suspeitos mortos em confronto vaza em hospital de Anastácio

Imagens circulam em redes sociais / Reprodução

Circula nas redes sociais, um vídeo que teria sido gravado no Hospital da Associação Beneficente Ruralista Abramastacio, mostrando os corpos dos suspeitos que foram baleados em troca de tiros com policiais civis na zona rural de Anastácio, na última sexta-feira, 8.

A imagem mostra um funcionário com uma luva cirúrgia, vestida de jaleco azul, calça jeans e tênis, levantando os lençóis e mostrando o rosto de cada um. O servidor registra quatro dos seis homens mortos, cada um em uma maca. Enquanto isso, aparece a sombra de outra funcionária andando atrás enquanto grava a cena.

Por meio de nota, a direção do Hospital informou que vai instaurar investigação para apurar a denúncia e, caso fique comprovado o envolvimento de um de seus colaboradores na produção e divulgação do referido vídeo, será aplicada penalidade condizente com a intolerância a este tipo de conduta dentro da unidade hospitalar.

“O Hospital de Anastácio repudia veementemente qualquer tipo de ato que atente contra a integridade do paciente e a ética profissional. Os valores que norteiam a postura do hospital são contrários às atitudes que exponham ou constranjam pacientes e vêm sendo disseminados permanentemente entre seus colaboradores.”

Crime

Divulgar e compartilhar imagens de cadáveres são crimes previstos no Código Penal, considerado vilipêndio de acordo com o contexto. A pena para vilipêndio é de detenção de um a três anos e multa.