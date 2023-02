Videomonitoramento ajudou a identificar estuprador e criminosos em Aquidauana

Ronald Regis / O Pantaneiro

O videomonitoramento na extensão da ponte boiadeiro auxiliou na identificação de um jovem de 25 anos acusado de estupro de uma trabalhadora, na manhã de quinta-feira (23), enquanto ela atravessa o local para chegar em casa. Ele foi preso em menos de seis horas. A Prefeitura Municipal reforçou que as câmeras funcionam por 24h.

O monitoramento por vídeo foi instalado em 2022 pelo programa “Aquidauana Mais Segura”, sendo comemorado por grande parte dos moradores e comerciantes da região. Ao todo, 30 equipamentos de alta definição e longo alcance estão instaladas em pontos estratégicos, conforme decisão do município, Câmara Municipal e as Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. Além da ponte, estão implantadas na entrada, saída, trechos do centro e distritos da cidade.

O prefeito Odilon Ribeiro explicou que, em seu plano de governo, uma das prioridades era implantar o sistema videomonitoramento da cidade, pois segundo ele, “dados das forças de segurança pública mostravam um aumento significativo nas ocorrências, sobretudo, de tráfico e roubos”.

Aquidauana, geograficamente, está localizada no acesso a grandes rotas usadas por narcotraficantes e, inclusive, nos últimos anos teve ocorrências policiais de grande repercussão, dentre elas, prisão de toneladas de drogas, roubo de aviões e agências bancárias.

“Investimos dinheiro público, dos impostos que os cidadãos pagam para implantar as câmeras. Temos visto o resultado positivo desse investimento, as câmeras ajudam a inibir e combater a criminalidade, em Aquidauana. As famílias, os comerciantes, a população têm aprovado esse investimento em segurança pública e a gente fica feliz em ver que tem servido para fortalecer o trabalho das policiais”, afirmou.

Criminalidade

Além do caso de abuso registrado ontem, as câmeras têm auxiliado os policiais no atendimento de ocorrências e identificação de criminosos. O sistema é ligado as duas centrais de monitoramento 24 horas, que a prefeitura montou e equipou, sendo uma na 1ª Delegacia de Polícia Civil e outra no 7º Batalhão da Polícia Militar.

A prefeitura garantiu que a Polícia Civil e Militar têm total controle e acesso às imagens, sendo de responsabilidade deles o monitoramento 24 horas, tornando o serviço bastante ágil no caso de ocorrências de trânsito e policiais, com ferramenta de acompanhar em tempo real.

“No começo, ano retrasado e ano passado, precisamos investir pesado na contratação de uma empresa especializada, exigimos que as câmeras fossem de alta definição e de longo alcance, que fossem instaladas com precisão, nos locais essenciais para as polícias, para surtir efeito na segurança da nossa cidade”, relata o prefeito.

O investimento na central de videomonitoramento é custeado integralmente pela Administração Municipal com recursos próprios da prefeitura e aprovação da Câmara Municipal de Vereadores. O investimento é de R$ 500 mil e, ainda, mensalmente custeia mais R$ 29 mil reais para manutenção do serviço, segurança e armazenamento das imagens.

Para este ano, o sistema municipal de videomonitoramento deve ter novidades, com a implementação de 02 importantes aplicativos: I) reconhecimento facial; e II) programa “Alerta”, para identificação de veículos furtados e roubados.