Vigilância Sanitária da SES intensifica ações de prevenção ao câncer em Corumbá

Os comerciantes foram orientados sobre a lista mensal de produtos autorizados / SES

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado em 27 de novembro, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Vigilância Sanitária Estadual, desenvolveu uma série de ações estratégicas em Corumbá, com foco na prevenção e na redução de riscos associados à doença.

As atividades fazem parte da programação coordenada pela Gerência de Apoio aos Municípios da Vigilância Sanitária, que iniciou a semana com palestras voltadas a profissionais de saúde. Os encontros abordaram os impactos do tabagismo na saúde humana, com ênfase nas neoplasias relacionadas ao uso de produtos derivados do tabaco.

Para o gerente da área, Matheus Pirolo, a fiscalização tende a ser educativa também. “A proposta é transformar esses profissionais em multiplicadores das informações, ampliando o alcance da prevenção nos territórios onde atuam”, afirma Pirolo

Fiscalização retira 700 produtos irregulares do mercado

Na noite da última quarta-feira (26), véspera da data nacional da campanha, a Vigilância Sanitária Estadual e a Vigilância Sanitária Municipal de Corumbá realizaram uma operação conjunta em tabacarias e conveniências da cidade.

A ação teve como alvo oito estabelecimentos e resultou na apreensão de cerca de 700 produtos irregulares derivados do tabaco, principalmente essências de narguilé sem registro na Anvisa.

Os comerciantes foram orientados sobre a lista mensal de produtos autorizados para comercialização, publicada pela Anvisa, e receberam informações sobre conformidade regulatória.

Segundo Matheus, produtos que estejam fora da validade ou sem registro, causam ainda mais risco aos consumidores. “Produtos derivados do tabaco já representam um importante fator de risco para o câncer. Quando não possuem registro e não passam por análise de redução de danos da Anvisa, tornam-se ainda mais perigosos à saúde da população”, conclui Pirolo.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) reforçam o alerta: no Brasil, mais de 174 mil pessoas morrem anualmente por doenças relacionadas ao tabaco, sendo 55 mil por câncer, principalmente neoplasias que atingem o trato respiratório.

Ações ampliadas: bronzeamento artificial e radiodiagnóstico

A programação em Corumbá também incluiu capacitações e fiscalizações sobre máquinas de bronzeamento artificial, reconhecidas como importantes fatores de risco para o câncer de pele.

Além disso, equipes da Vigilância Sanitária vistoriaram serviços de radiodiagnóstico para verificar a adoção de medidas preventivas no ambiente laboral, garantindo a proteção dos técnicos que operam aparelhos de raio-x.

O fiscal da Vigilância Sanitária, Maurício Aluchna, destacou que os profissionais receberam orientações detalhadas para fortalecer a segurança no trabalho.

“É fundamental que esses ambientes adotem práticas que reduzam a exposição ocupacional e previnam mutações no DNA, que podem levar ao surgimento de diferentes tipos de câncer”, disse Maurício.

Corumbá é escolhida para ampliar a conscientização na fronteira

As ações foram realizadas com apoio da SES e Corumbá foi escolhida por ser uma área estratégica de fronteira, que ainda não havia recebido atividades de conscientização sobre tabagismo em parceria com a Vigilância Sanitária.

A programação segue nesta quinta-feira, com ações educativas voltadas à população, realizadas em parceria com veículos de imprensa locais para reforçar o combate aos fatores de risco e ampliar a prevenção ao câncer no estado.



*Com informações da Comunicação SES

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!