Violência doméstica marca fim de semana em Anastácio e Aquidauana

Irmão ameaçou mulher com machado / Foto: Divulgação

O fim de sema foi violento para mulher de Anastácio e Aquidauana. Quatro homens foram presos por violência doméstica na região, entre sábado e domingo, 27 e 28. Na maior parte dos casos, bebida alcoólica ou ciúmes motivaram conflitos.

Conforme a equipe do 7º Batalhão do Polícia Militar, uma das vítimas estava em casa quando um motociclista parou e pediu informações sobre endereço na região, quando o marido passou a xingá-la por ter dado atenção ao morador. Em seguida ele a agrediu, ainda desmerecendo o relato afirmando que a mulher é usuária de drogas.

Outra ocorrência foi registrada entre uma jovem de 22 anos e seu companheiro, de 34 anos, que convivem juntos há três anos. Ela relatou que ao chegar em casa, ele estava bebendo e que sairia para comprar mais cerveja, momento em que ela tentou o deter para evitar mais embriaguez e agressividade. Entretanto, houve uma discussão e ele a agrediu com chutes, abdômen. Ela relata que foi estrangulada e teve a cabeça jogada contra o chão.

A violência doméstica entre irmãos foi a mais violenta do final de semana, no meio de uma discussão fútil o irmão, 21 começou a agredir a irmã,16, com socos e puxões de cabelo e logo depois se armou com um machado e novamente foi em direção da vítima tentando acertá-la, a menor conseguiu segurar o braço do jovem, fazendo com que o machado caísse ao chão. O autor foi detido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar.

Em outro caso, a PM foi acionada por uma grávida de 9 meses que foi agredida durante uma festa de aniversário pelo companheiro. Na confusão o autor danificou uma motocicleta e se fugiu do local. Quando a polícia foi até a delegacia com a vítima para registrar o boletim de ocorrência o autor retornou, foi quando outra equipe chegou ao local da festa, identificando o autor que foi conduzido por estar ameaçando outras pessoas da festa e estar em posse de uma viga de madeira.

Todos os acusados foram levados para delegacia.