Violência doméstica, prisões e tentativas de homicídio marcam semana de ocorrências

Entre os dias de 22 a 24 de setembro, o 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) registrou uma série de ocorrências graves nos municípios de Aquidauana, Anastácio e Miranda, incluindo prisões por violência doméstica, cumprimento de mandados judiciais, sinistros de trânsito com vítimas feridas e uma tentativa de homicídio brutal em área rural.

A atuação policial resultou em diversas prisões e apreensões, reforçando a atuação ostensiva da PM na região.

Violência Doméstica em Aquidauana

Na noite de quarta-feira (24), um homem de 32 anos foi preso após invadir a casa da ex-companheira, de 42 anos, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana. Segundo a vítima, ele a agrediu fisicamente, proferiu ameaças e danificou pertences da residência. Ela ainda relatou um histórico recente de agressões. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (RO nº 176/2025).

Na noite anterior (23), também no bairro Cidade Nova, policiais identificaram um foragido do sistema prisional ao atenderem outra ocorrência de violência doméstica. O homem, de 44 anos, tentou se passar por outra pessoa, apresentando documentos falsos, mas foi detido (RO nº 175/2025).

Ainda na mesma noite, outra vítima de violência doméstica, de 47 anos, denunciou que o ex-companheiro, de 49 anos, descumpriu medida protetiva, causou lesões corporais e danificou o imóvel. O autor evadiu-se antes da chegada da PM (RO nº 174/2025).

Acidentes de Trânsito com Vítimas

Na tarde do dia 23, um sinistro de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas José Duarte e Antônio Quelho, no bairro Ovídio Costa II. A colisão entre um carro e uma motoneta deixou a condutora da moto, de 23 anos, com ferimentos. Ela foi socorrida e o motorista do carro, de 21 anos, foi constatado como inabilitado para dirigir automóvel – possuindo habilitação apenas para motocicletas. O veículo foi removido ao pátio do Detran (RO nº 173/2025).

No dia seguinte (24), um acidente semelhante ocorreu na Avenida Manoel Murtinho, em Anastácio. A colisão entre carro e motocicleta causou escoriações na condutora da moto, de 25 anos, que foi socorrida pelo SAMU. Todos os envolvidos estavam devidamente habilitados e os veículos licenciados (RO nº 202/2025).

Prisões em Anastácio e Miranda

O 7º BPM também cumpriu mandados de prisão em Anastácio. Na manhã de quarta-feira (24), um homem de 36 anos foi detido no bairro Jardim Campanário (RO nº 201/2025). No dia 22, outro mandado foi cumprido durante atendimento de acidente no centro da cidade. Um dos envolvidos, de 24 anos, foi preso após checagem no sistema (RO nº 199/2025).

Em Miranda, durante a madrugada do dia 23, um homem de 45 anos foi preso por ameaçar e manter a companheira em cárcere na Vila Santa Cruz (RO nº 117/2025). Ainda na manhã do mesmo dia, outro homem, de 26 anos, foi preso durante abordagem em um posto de combustível (RO nº 118/2025).

Tentativa de Homicídio em Área Rural

Um grave caso de tentativa de homicídio foi registrado na noite de terça-feira (23) em uma propriedade rural na região da Fazenda Estrela, em Miranda. Segundo relatos, uma discussão entre três trabalhadores da carvoaria terminou com um deles, de 44 anos, sendo brutalmente agredido a golpes de facão na cabeça, face e mandíbula. O autor, de 39 anos, contou com auxílio de um comparsa não identificado. A vítima foi encaminhada em estado grave para Campo Grande/MS. Os agressores fugiram antes da chegada da PM (RO nº 200/2025).

Achado de Cadáver

Também em Anastácio, na manhã de segunda-feira (22), a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de achado de cadáver em uma residência no bairro Jardim Campanário. Um homem de 72 anos foi encontrado sem vida. A perícia e os serviços funerários foram acionados para os procedimentos legais (RO nº 304/2025).

As ocorrências refletem o trabalho contínuo da Polícia Militar na região, reforçando a importância das denúncias e da atuação preventiva e repressiva das forças de segurança. A população pode colaborar por meio do número 190, disponível 24 horas para emergências.