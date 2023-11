Vítimas de acidente com avião de pequeno porte são socorridas pelo Exército

Queda de avião em fazenda na região do Paiaguás / Direto das Ruas, Campo Grande News

Os quatro homens vítimas de acidente do avião de pequeno porte, que caiu na região do Paiaguás, em Corumbá, foram socorridos pelo helicóptero do Exército, na manhã desta quinta-feira (16).

Os militares realizaram a extração das quatro vítimas por volta das 6h na Fazenda Riozinho (Paiaguás). O helicóptero pousou em Campo Grande na Bavex por volta das 8h.

Duas Unidades de Resgate do CBMMS (Corpo de Bombeiros) foram utilizadas para o deslocamento das vítimas até o Hospital da Unimed em Campo Grande.

O avião envolvido no acidente é um Cessna 182 monomotor.