Vizinhas são presas após comprar moto roubada em Anastácio

Moto levada para delegacia / Divulgação/PM

Duas mulheres foram presas em Anastácio na terça-feira, 18, após a Polícia Militar identificar uma motocicleta Biz furtada em Campo Grande. As vizinhas contaram que compraram a moto por R$ 5 mil.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe fazia rondas na Rua Aguaí, na Vila Assui, quando notou uma Biz com placas de Cascavel, no Paraná. Após checagem no sistema policial, a PM identificou que a moto tinha restrição por furto.

Uma mulher se apresentou como proprietária dizendo que comprou de uma amiga por R$ 3 mil e três parcelas de R$ 500. Por sua vez, a vizinha disse que comprou do irmão há seis meses por R$ 5 mil.

O rapaz não foi encontrado e ambas foram levadas para delegacia.