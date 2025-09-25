Vizinho é preso por estupro de três crianças em Campo Grande

Mães notaram mudança de comportamento das vítimas
Sede da DEPCA / Polícia Civil
A DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), prendeu, na manhã desta quinta-feira (25), um homem de 47 anos acusado de abusar sexualmente de três crianças na região da Vila Nasser, em Campo Grande.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi descoberto após as mães das vítimas procurarem a delegacia, relatando mudanças no comportamento das filhas e levantando suspeita de abuso. As crianças, vizinhas do autor, receberam atendimento no setor psicossocial da DEPCA e foram ouvidas em Depoimento Especial, que confirmou os indícios.
Durante as apurações, verificou-se que outras crianças da vizinhança também frequentavam a casa do homem. Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi decretada pelo Judiciário. O acusado foi localizado e preso na residência de familiares, no bairro Jardim Aero Rancho.
O caso segue sob investigação, com todas as medidas legais sendo adotadas para a proteção das vítimas.
