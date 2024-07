Vizinho é suspeito de tentativa de latrocínio no Nova Aquidauana

Polícia busca por faca usada no crime / Rhobson Lima/O Pantaneiro

Uma mulher, de 79 anos, foi vítima de uma tentativa de latrocínio na madrugada deste sábado, 20, no bairro Nova Aquidauana, onde seu próprio vizinho é o principal suspeito do crime. Segundo informações preliminares, o suspeito, conhecido por ser usuário de drogas, teria agido com extrema violência durante o assalto.

Durante o ataque, a vítima teve a traqueia cortada e sofreu diversos golpes de faca. Além disso, o criminoso quebrou o braço da mulher e incendiou sua residência antes de fugir do local.