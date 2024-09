1ª Caminhada Passos pela Vida será no dia 15 de setembro

Luciana Nassar, Alems

A 1ª Caminhada Passos pela Vida - Juntos pela Doação de Órgãos e Córneas, iniciativa alusiva ao mês Setembro Verde e Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos, tem apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul (CET/MS) e outras entidades.

As datas são dedicadas à conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, datas que integram o Calendário Oficial de Eventos do Estado. O lançamento da caminhada foi realizado na tarde desta quarta-feira (4), na Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul.

Com a proposta de sensibilizar a população acerca da temática, a ação acontecerá no dia 15 de setembro, das 8h às 10h30, no Parque dos Poderes.

Representando o Parlamento, o 1º vice-presidente e deputado estadual Renato Câmara (MDB) destacou, durante o lançamento da caminhada, a relevância da informação para aumentar os índices de doações e transplantes. “Nós que estamos militando nessa causa há algum tempo vimos a necessidade, junto com os demais deputados, de abraçar e levar para a Assembleia Legislativa essa discussão, porque existe um número que é muito impressionante, pois 70% das pessoas negam a doação de órgãos e tecidos. Com essa iniciativa dos da Caminhada Passos Pela Vida, nós iniciamos uma campanha onde a informação, que é o grande tabu, possa chegar até as pessoas e, com isso, aumentar as doações de órgãos e tecidos. Existe ainda um preconceito e dúvidas de como fazer essa doação e o que a implica. Mas quando você leva esse esclarecimento, você consegue ter o sim das famílias e também das pessoas. Nós temos equipe técnica e hospitais como o São Julião que representa 92% dos transplantes de córnea no Estado. Mas para isso precisa ter o órgão e os tecidos para poder realizar esses transplantes. Então, com esse movimento queremos levar essa informação até as pessoas”, exemplificou Renato Câmara.

A coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul (CET-MS), Claire Carmen Miozzo comentou sobre a expectativa da campanha deste ano. “A nossa grande expectativa é aumentar o número de doadores de órgãos e córneas através da conscientização das famílias a respeito desse assunto. Nós temos equipes e hospitais capacitados, mas precisamos aumentar o número de doadores. E para isso precisamos diminuir o não da família e aumentar o sim. Então é necessário conversar e deixar claro em vida que somos doadores, porque quem autoriza a doação é o familiar, mediante duas testemunhas”, mencionou a coordenadora.

Ela pontuou que no Mato Grosso do Sul a maior fila de espera por um transplante de órgão é o rim e de tecido é a córnea. “Precisamos trabalhar e ter apoio para recebermos mais doadores. No Estado são 400 pessoas aguardando um transplante de córnea, uma fila que já esteve zerada”, evidenciou.

De acordo com a superintendente de Gestão do Hospital São Julião, Jéssyka Mendes, o Hospital São Julião executa 92% dos transplantes de córnea do Mato Grosso do Sul. “Para nós é muito importante essa campanha porque o Hospital São Julião executa 92% dos transplantes de córnea do Estado e estarmos juntos nessa ação é muito representativo porque vamos conseguir minimizar essa fila e até zerá-la, como já obtivemos em alguns anos atrás. Em 2023 nós fizemos em torno de 198 transplantes de córnea pelos dados do Sistema Único de Saúde (SUS). E isso é controlado pelo Centro de Regulação do Estado e é somente executado junto ao Hospital São Julião assim que aparece um doador”, explicou.

“É um evento importantíssimo em que o Governo do Estado está junto aos idealizadores para incentivar a doação que é em benefício de todos. Então deixamos esse convite aberto a população de Campo Grande e Estado do Mato Grosso do Sul para participar conosco desta 1ª Caminhada Passos Pela Vida”, complementou o diretor presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Paulo Ricardo Martins Nuñez.

Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos

Desde 1993, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem atuado na sensibilização da população sul-mato-grossense no incentivo à doação de órgãos e tecidos. A Lei 1.414, de 13 de setembro de 1993, de autoria do deputado Cícero de Souza, instituiu a Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos no Estado.

O deputado Renato Câmara propôs uma alteração na lei, que resultou na Lei 5.410, de 2019 e a campanha passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. Assim, a semana de 21 a 27 de setembro é dedicada à promoção e ao apoio à doação de órgãos e tecidos para fins de transplantes e sensibilizar a população sobre a importância do tema.

Setembro Verde

Mato Grosso do Sul conta oficialmente com a realização da Campanha Setembro Verde desde 2022, por meio da Lei 5.862 - mês dedicado à promoção de políticas públicas voltadas à conscientização sobre a importância da doação de órgãos. A ação é anual e ocorre do dia 1º ao dia 30 de setembro. Dentre as atividades que podem ser desenvolvidas estão debates, palestras, seminários, audiências públicas, campanhas educativas e de conscientização, entre outras iniciativas. Os eventos podem ocorrer em conjunto com entidades das áreas da educação, saúde e afins.

Realização

A 1ª caminhada "Passos pela Vida - Juntos pela Doação de Órgãos e Córneas" é uma realização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da CET/MS, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) e Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com apoio de diversas instituições.

1ª Caminhada Passos pela Vida

Data: 15 de setembro de 2024 (domingo)

Horário: 8h às 10h30

Local: Centro de Múltiplo Uso Arquiteta Zuleide Simabuco Higa, próximo ao Corpo de Bombeiros no Parque dos Poderes