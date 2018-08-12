Depois de convenções, 81 políticos já registraram candidaturas no Estado

Para disputa do governo estadual, o primeiro foi Odilon de Oliveira (PDT), junto com seu vice, o bispo Marco Antônio Camargo (PRB), seguido por Reinaldo Azambuja (PSDB), em chapa chapa com Murilo Zauith (DEM). Ainda faltam quatro postulantes ao cargo, que ainda não enviaram o registro à Justiça Eleitoral: Humberto Amaducci (PT), Simone Tebet (MDB), Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL).

Depois do fechamento das convenções, 81 políticos já registraram candidatura em Mato Grosso do Sul, para disputar a eleição deste ano. Dez partidos confirmaram nomes para os cargos de deputado estadual, federal, governo estadual e Senado, além dos suplentes e candidatos a vice.

Na busca pelas vagas ao Senado, já tiveram cinco registros no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul): Pedro Chaves (PRB) e Humberto Figueiró (Podemos) da chapa de Odilon; Nelsinho Trad (PTB) e Marcelo Miglioli (PSDB) da coligação de Azambuja, além de Dorival Betini (PMB). Todos com seus respectivos suplentes.

Também foram apresentados os nomes para deputado estadual (41) e para disputa federal (21) dos partidos Podemos, PRB, PDT, PSB, PSD, PMB, PSDB, DEM, PTB e Novo. As demais legendas que ainda não enviaram a documentação, tem até o dia 15 de agosto, para realizar o procedimento. Depois a Justiça Eleitoral vai avaliar se estes nomes estão aptos para disputa.

Após o registro de candidaturas, começa oficialmente a campanha eleitoral, que neste ano terá a duração de 45 dias. Já as propagandas no rádio e televisão serão permitidas a partir de 31 de agosto, seguindo até 04 de outubro, três dias antes do pleito, marcado para 7 do mesmo mês.