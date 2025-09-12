Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 19:57

Política

7ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos é destaque da semana na ALEMS

Diversas atividades previstas na agenda da semana da Assembleia Legislativa, localizada no Parque dos Poderes

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 17:14

Wagner Guimarães

Entre os dias 14 e 21 de setembro, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) promove uma série de atividades abertas ao público e à imprensa, incluindo curso de Libras, sessões plenárias, reuniões, conferência, visita de alunos, solenidade e a caminhada “Passos pela Vida”, alusiva ao Setembro Verde. Os eventos acontecem na sede da ALEMS, localizada na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Confira a programação:

Segunda-feira (15)

Às 14h, tem início o Curso de Libras na Sala Multiuso, promovido pela Escola do Legislativo. Voltado aos servidores da ALEMS, o curso segue até 10 de novembro, com aulas ministradas por intérpretes da TV Assembleia.

Quarta-feira (17)

Às 8h, ocorre a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. A CCJR avalia a legalidade das propostas em tramitação e é presidida pelo deputado Caravina (PSDB).

Quinta-feira (18)

Estudantes do município de Aparecida do Taboado participam do projeto Câmara Vai à Escola, a partir das 10h, por iniciativa do presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP).
Às 19h, o Plenário Júlio Maia recebe a 7ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos, proposta pelo deputado Pedro Kemp (PT).

Sexta-feira (19)

Às 19h, o Plenarinho será palco da solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Psicologia – 14ª Região, também por proposição do deputado Pedro Kemp.

Domingo (21)

A partir das 8h, ocorre a 2ª Caminhada Passos pela Vida – Juntos pela Doação de Órgãos e Tecidos, no espaço de Múltiplo Uso Arquiteta Zuleide Simabuco Higa, no Parque dos Poderes. A ação integra o Setembro Verde e a Semana Estadual de Doação de Órgãos, instituída pela Lei 5.410/2019, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB).

Sessões plenárias
As sessões acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia, com debates e votações de projetos que impactam diretamente a população sul-mato-grossense.

