7º Sessão da Câmara apresenta projetos de lei e entregas de homenagens

Câmara dos Vereadores / Ronald Regis / O Pantaneiro

A 7ª sessão legislativa ordinária do dia 12 de setembro de 2023 teve votação de projetos de lei e entrega de moções de apoio. Vereadores apresentaram questões de interesse público, como o aumento do asfalto na estrada do Taboco e a necessidade de solucionar problemas de drenagem urbana em bairros da cidade.

Houve ainda a discussão e aprovação de projetos de lei de criação de cargos na Câmara Municipal de Aquidauana. Além disso, os vereadores apresentaram moções e homenagens a figuras públicas, cidadãos que contribuíram de forma honrosa à cidade de Aquidauana.

Além disso, foram discutidos projetos de lei que visam a valorização do ecoturismo pantaneiro, por meio de corredores turísticos, nos distritos de Camisão e Piraputanga.

Vereadores prestaram homenagem à profissionais de segurança e colega atleta que representou o Brasil em campeonato mundial de basquete.

Todas as moções apresentadas pelos vereadores são aprovadas e é entregue uma moção de aplauso ao Professor Maurício dos Santos Oliveira.

Os parlamentares destacam a importância do asfalto na BR 419 para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Aquidauana.