Vereador pressiona por maior controle ambiental em Siderúrgica de Aquidauana

Vereador Chico Tavares / Ronald Regis

O vereador Chico Tavares (PT), que é o segundo secretário da Câmara, em sua explanação saiu mais uma vez, em defesa do meio ambiente do município. Tavares voltou a lembrar que no mês de julho passado, foi cobrado ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), uma resposta da empresa Simasul Siderurgia, pelo cumprimento do que foi discutido na comissão permanente de meio ambiente da Câmara, e encaminhado ao órgão fiscalizador, solicitando que a indústria atenda, ainda que minimamente, a questão ambiental para o seu funcionamento.



Ouça o debate na Câmara, entre os vereadores Chico Tavares e Wezer Lucarelli sobre a poluição no município.



Chico Tavares lembrou mais uma vez que, passado esse tempo, o que é possível perceber em visita às casas de moradores da região, do bairro Vila Cidade Nova, onde a Siderúrgica está instalada, que em termos de poluição não melhorou nada, e destacou que a mesma empresa, ostenta em frente ao portão de acesso ao parque de Exposição, um outdoor com a mensagem; “Uma faísca basta. A prática da queimada, de resíduos pode acarretar destruição do meio ambiente e da saúde humana”, tendo ao lado a logo marca da Simasul Siderurgia, destaca Chico Tavares, que questiona a coerência da mensagem.

Placa expõe “uma faísca basta. A prática da queimada, de resíduos pode acarretar destruição do meio ambiente e da saúde humana” - Foto: Ronald Regis

“É uma afronta. Não faz a tarefa de casa e cobra dos demais, cobra do morador para não queimar o lixo. É lógico que é errado queimar, mas ela nesse sentido da saúde humana o que ela tem feito com os moradores da região, é a questão do filtro, que parece que para eles, não estão nem aí. Simplesmente se você passa a mão na mesa, fica toda preta daquele pó”, destaca Tavares revelando que os moradores perguntam: “até quando vai isso!”.

O vereador destacou que o papel dos parlamentares é também cobrar respostas dos órgãos que devem fiscalizar qualquer irregularidade nesse sentido.

Endossando o discurso do vereador Chico Tavares que exigia do órgão estadual de fiscalização e a apresentação de uma resposta ao povo, o vereador Wezer Lucarelli (PSDB), pediu a palavra e destacou.

“Se tem um órgão hoje que é culpado, que é omisso chama-se Imasul. Nós, aqui vereadores, ficamos nessa retaguarda de pressão política e conseguimos avançar, mas, ao mesmo tempo, me senti desmotivado a continuar, ante a falta de educação de alguns moradores de lá, que sem saber interpretar o papel político dessa câmara de vereadores, trataram os vereadores em rede social, com extrema falta de educação”, Lucarelli frisou que a instalação da empresa não é de responsabilidade da prefeitura do município, mas sim do IMASUL, órgão do governo estadual, competente pelo meio ambiente, que se revela omisso frente às cobranças dos parlamentares. Vereador Wezer Lucarelli - Foto: Rhobson Lima

O líder do executivo alertou que os deputados que estiveram em Aquidauana pedindo votos, deveriam agir, como representantes estaduais com maiores responsabilidades e poderes sobre a Imasul, para exigir uma resposta de companhia em respeitar as questões ambientais para funcionamento. Lucarelli lembrou que os parlamentares e a casa de leis ficaram sem autoridade para defender a população, uma vez que alguns moradores, no lugar de se aliarem aos parlamentares, fizeram duras críticas aos mesmos em redes sociais.

O parlamentar lembrou que a crítica desse, ainda que pequeno, grupo de moradores, acabou advogando a favor da Simasul e enfraqueceu o discurso da câmara e do prefeito do município, dando certo respaldo à empresa em não cumprir o exigido, ainda que cobrada pela fiscalização, através dos vereadores de Aquidauana.

