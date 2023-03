Aberto ao público, o velório do deputado Amarildo Cruz acontece na sede da ALMS

Governo declara luto de 3 dias / (Foto: Divulgação)

O velório do deputado Amarildo Cruz (PT) acontece no Saguão Nelly Martins, no Palácio Guaicurus, sede da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, nesta sexta-feira (17).

A assessoria de comunicação informou que a despedida está marcada para início previsto às 20h30 até a manhã deste sábado (18), sem interrupção. Após o velório, o cortejo seguirá para a cidade de Presidente Epitácio (SP), onde o parlamentar será sepultado.

O parlamentar teve três paradas cardíacas e não resistiu. A Casa de Leis decretou luto de três dias, conforme consta no Ato 22/2023 da Mesa Diretora, publicado em edição extra do Diário Oficial do Parlamento. As bandeiras, na entrada da ALEMS, estão a meio-mastro.

O Ato da Mesa Diretora também designou comissão para acompanhar e representar a ALEMS na cerimônia fúnebre. A comissão, formada pelos deputados Junior Mochi (MDB), Pedro Kemp (PT) e Pedrossian Neto (PSD), acompanhará o cortejo até a cidade natal de Amarildo.