Ações para fortalecer economia de MS são pautadas por Riedel e Alckmin

Riedel conversou com Alckmin / Guilherme Pimentel

Ações para fortalecer a economia de Mato Grosso do Sul foram pautadas durante reunião entre o governador Eduardo Riedel e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Riedel está em Brasília desde quarta-feira e se encontrou com o vice hoje (10).

A chegada de grandes investimentos privados em MS, abrindo o leque de produção estadual e consolidando o processo de industrialização regional, foi discutida.

Também à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin deve visitar Mato Grosso do Sul em março para conhecer as obras relacionadas à Rota Bioceânica e também as instalações industriais em execução. O convite a ele e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reforçado hoje.

"Tratamos dos principais projetos em andamento em Mato Grosso do Sul, como as empresas de celulose que estão chegando, tanto da Suzano como da Arauco, as indústrias de etanol de milho que tem avançado, do interesse da indústria de fertilizantes", explica o governador, que ontem fechou o dia garantindo praticamente R$ 1 bilhão para o Estado.

De acordo com Eduardo Riedel, Alckmin acompanha os passos da caminhada sul-mato-grossense em Brasília e sabe da necessidade de infraestrutura para o Estado avançar, pois são demandas que se fazem cada vez mais presentes.

Encontro ocorreu nesta manhã e contou com a presença da ministra Simone Tebet e dos secretários estaduais Jaime Verruck e Eduardo Rocha

"Foi um alinhamento muito positivo. Já passamos as grandes prioridades do Estado para o Governo Federal e estão todos empenhados para fazer acontecer, que esses projetos sejam concretizados", frisa Riedel, indicando ainda que o desafio nos próximos anos é preparar a mão de obra cada vez mais para as oportunidades que vão aparecer.

Ambiente favorável

A boa entrada de Mato Grosso do Sul na Esplanada dos Ministérios evidencia a capacidade do Estado em buscar recursos e destacar seus projetos diante das necessidades que se apresentam, influenciando diretamente na criação de um bom ambiente para negócios.

"Esse ambiente de negócios em Mato Grosso do Sul é cada dia melhor. Os incentivos fiscais são dados, a infraestrutura vem acontecendo, há relação direta, franca, há o licenciamento responsável. Tudo isso cria um ambiente de negócios positivo para os industriais chegarem e fazerem seus investimentos", conclui.

O governador chegou quarta-feira (8) à capital federal, iniciando uma série de reuniões para contemplar Mato Grosso do Sul com projetos estruturantes e negócios que tragam desenvolvimento à população. Essas entregas fazem parte da base inclusiva, próspera, verde e digital projetada para Mato Grosso do Sul alcançar em breve.

Para 2023, estão garantidos em investimentos federais na área de Infraestrutura a quantia de R$ 984 milhões, sendo que R$ 425 milhões devem ser aportados em ações previstas para ocorrer até abril, dentro do Plano de 100 Dias do Governo Federal. Os recursos são destinados para manutenção e intervenções em rodovias federais.