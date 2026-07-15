Acessibilidade

15 de Julho de 2026 • 12:32

Buscar

Últimas notícias
X
Integração

Acordo entre Brasil e Paraguai fortalece projeto do Aeroporto Binacional de Ponta Porã

Nova política de integração aérea da América do Sul reforça proposta defendida na fronteira e apoiada pelo senador Nelsinho Trad

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/07/2026 às 11:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Acordo de Liberalização Aérea Sul-Americana foi assinado nesta terça-feira / Divulgação

A assinatura do ALAS (Acordo de Liberalização Aérea Sul-Americana), nesta terça-feira (14), em Assunção, fortalece o projeto do Aeroporto Binacional de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O ato é considerado estratégico para ampliar a integração entre Brasil e Paraguai.

Firmado por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, o memorando estabelece uma agenda de cooperação para ampliar a conectividade aérea e facilitar a operação de voos entre os países sul-americanos. Embora não trate especificamente do aeroporto de Ponta Porã, o acordo cria um ambiente favorável para iniciativas binacionais na região de fronteira.

Acordo de Liberalização Aérea Sul Americana foi assinado nesta terça feira Divulgação

A proposta do Aeroporto Binacional vem sendo articulada por vereadores de Ponta Porã e concejales de Pedro Juan Caballero, que apresentaram o projeto às autoridades dos dois países. A iniciativa já foi debatida com a Dinac (Direção Nacional de Aeronáutica Civil) e a Rediex (Rede de Investimentos e Exportações do Paraguai), que realizaram visita técnica ao terminal.

Para o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, o momento representa um avanço importante para a proposta.

"A fronteira já vive uma integração natural entre Brasil e Paraguai. Esse acordo fortalece um projeto construído pela própria região e amplia as oportunidades para que Ponta Porã e Pedro Juan Caballero se consolidem como referência em integração no Mercosul", afirmou.

Acordo de Liberalização Aérea Sul Americana foi assinado nesta terça feira Divulgação2

Localizado a pouco mais de 100 metros da linha internacional, o aeroporto reúne características únicas para operar em um modelo binacional. A expectativa é que, no futuro, a estrutura também esteja integrada ao Porto Seco de Ponta Porã e ao Corredor Bioceânico, impulsionando a logística, o comércio exterior, o turismo e a atração de investimentos para Mato Grosso do Sul.

O reconhecimento do terminal como aeroporto binacional ainda depende de estudos técnicos e de entendimentos entre os governos brasileiro e paraguaio. Mesmo assim, o acordo firmado em Assunção é visto como um passo importante para fortalecer projetos de integração na fronteira.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Reinaldo critica política monetária que mantém juros em patamares elevados

Complicações cardíacas

Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal morre aos 60 anos

ELEIÇOES

Confira as principais datas do calendário eleitoral

Convenções partidárias estão autorizadas a partir do dia 20 de julho

Política

Senado aprova projeto que endurece penas para crimes sexuais virtuais contra crianças

Publicidade

Política

Câmara cria comissão para analisar PEC da redução da maioridade penal

ÚLTIMAS

Oportunidades

Casa do Trabalhador oferece 30 vagas de emprego nesta terça-feira

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região

Meteorologia

Aquidauana amanhece com mínima de 13°C e céu claro nesta terça-feira

Dia será de tempo firme, com predomínio de sol e máxima prevista de 26°C

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo