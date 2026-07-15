Acordo entre Brasil e Paraguai fortalece projeto do Aeroporto Binacional de Ponta Porã

Acordo de Liberalização Aérea Sul-Americana foi assinado nesta terça-feira / Divulgação

A assinatura do ALAS (Acordo de Liberalização Aérea Sul-Americana), nesta terça-feira (14), em Assunção, fortalece o projeto do Aeroporto Binacional de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O ato é considerado estratégico para ampliar a integração entre Brasil e Paraguai.

Firmado por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, o memorando estabelece uma agenda de cooperação para ampliar a conectividade aérea e facilitar a operação de voos entre os países sul-americanos. Embora não trate especificamente do aeroporto de Ponta Porã, o acordo cria um ambiente favorável para iniciativas binacionais na região de fronteira.

A proposta do Aeroporto Binacional vem sendo articulada por vereadores de Ponta Porã e concejales de Pedro Juan Caballero, que apresentaram o projeto às autoridades dos dois países. A iniciativa já foi debatida com a Dinac (Direção Nacional de Aeronáutica Civil) e a Rediex (Rede de Investimentos e Exportações do Paraguai), que realizaram visita técnica ao terminal.

Para o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, o momento representa um avanço importante para a proposta.

"A fronteira já vive uma integração natural entre Brasil e Paraguai. Esse acordo fortalece um projeto construído pela própria região e amplia as oportunidades para que Ponta Porã e Pedro Juan Caballero se consolidem como referência em integração no Mercosul", afirmou.

Localizado a pouco mais de 100 metros da linha internacional, o aeroporto reúne características únicas para operar em um modelo binacional. A expectativa é que, no futuro, a estrutura também esteja integrada ao Porto Seco de Ponta Porã e ao Corredor Bioceânico, impulsionando a logística, o comércio exterior, o turismo e a atração de investimentos para Mato Grosso do Sul.

O reconhecimento do terminal como aeroporto binacional ainda depende de estudos técnicos e de entendimentos entre os governos brasileiro e paraguaio. Mesmo assim, o acordo firmado em Assunção é visto como um passo importante para fortalecer projetos de integração na fronteira.