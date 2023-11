Advogados, delegado e deputado recebem homenagem de Mattogrosso

Homenageados da noite / Foto: Divulgação

Em solenidade emblemática, marcada pela temática pantaneira, o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) homenageou personalidades que contribuem para o desenvolvimento do Estado. Promovido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) na noite da última terça-feira (31), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, o evento é alusivo aos 46 anos de MS e homenageou 81 pessoas na sessão solene de outorga do Título de Cidadão Sul-mato-grossense e da Comenda do Mérito Legislativo.

“Foi muito especial participar desse momento solene, com o Pantanal em evidência, onde reconhecemos a atuação de homens e mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade. Titulamos novos sul-mato-grossenses, que nasceram em diversas partes do país e adotaram MS como berço para o desenvolvimento, e também reconhecemos com a comenda do mérito legislativo diversas personalidades”, destaca o deputado João César Mattogrosso.

O primeiro homenageado pelo parlamentar foi o Delegado Wellington de Oliveira, que recebeu o Título de Cidadão Sul-mato-grossense. Natural de Campinas (SP), chegou em Mato Grosso do Sul em 1999 para assumir o cargo de Delegado de Polícia Civil na Capital, sendo o atual Diretor do Departamento de Polícia da Capital. Em sua primeira disputa eleitoral, foi eleito vereador em 2016 com 3.549 votos. Também é autor de importantes obras literárias, como a Prática de Inquérito Policial e o Regulamento das Atividades Cartorárias Administrativas e Operacionais da Polícia Civil e Manual de Investigação Policial.



Outro agraciado com o Título de Cidadão Sul-mato-grossense foi o Dr. Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro. Natural do Rio de Janeiro, mudou-se para a cidade de Campo Grande em 1999, ainda em sua infância, acompanhando seus pais Joelson e Sônia que fixaram residência na Capital em desempenho de atividades profissionais. Advogado há mais de 15 (quinze) anos, Dr. Bernardo é casado desde 2003 com Rosana Vieira Mello de Oliveira Castro e pai da Maria Luísa Castro, Maria Júlia Castro e Maria Alice Castro. Graduado na Faculdade de Direito da Universidade Católica Dom Bosco e pós-graduado em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é sócio do escritório de advocacia Ernesto Borges Advogados e atualmente está como Vice-Presidente da Comissão Especial de Direito Bancário no Conselho Federal da OAB – 2022/2024.



Já para receber a Comenda do Mérito Legislativo o primeiro homenageado foi o deputado federal Beto Pereira (PSDB). Bacharel em Direito e empresário, em 2004, aos 26 anos, foi eleito prefeito de Terenos, sendo o prefeito mais jovem do Estado na época. No ano de 2008 foi reeleito com mais de 70% dos votos dos eleitores. Em 2014 foi eleito Deputado Estadual com 27.182 votos; assumiu a presidência estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul no ano de 2017 e em 2018, então, se elegeu deputado federal com 80.500 votos. 2019 foi marcado por sua eleição como secretário-geral do PSDB nacional. Por fim, em 2022 foi reconduzido à Câmara Federal com 97.872 votos e atualmente é membro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Recentemente, Beto Pereira assumiu a presidência do Diretório Municipal do PSDB de Campo Grande.

O último homenageado por João César Mattogrosso foi Youssif Assis Domingos, que também recebeu a Comenda do Mérito Legislativo. Advogado há 38 anos, é campo-grandense nato. Foi Secretário de Habitação e Assuntos Fundiários do Município de Campo Grande e também Presidente da Empresa Municipal de Habitação. Por três mandatos esteve vereador na Capital, 1997-2000, 2001-2004 e 2005-2006, tendo sido Presidente do parlamento municipal nos biênios 2003-2004 e 2005-2006. Em 2006 foi eleito Deputado Estadual, mandato que ocupou até janeiro de 2011. Após o legado no legislativo, assumiu a direção da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul pelo período de 8 anos e em 2021 tomou posse como Diretor-Presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa, cargo que ocupou por 1 ano e 4 meses.



A noite de homenagens encerrou com show do cantor Almir Sater, que contou com a abertura especial dos músicos Chicão Castro e Fábio Adames.