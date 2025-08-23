Agenda da ALEMS destaca combate ao feminicídio e inclusão de pessoas com deficiência

Wagner Guimarães / Arquivo ALEMS

Entre os dias 27 e 29 de agosto, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terá uma programação diversificada, com destaque para o Ato Institucional contra o Feminicídio e a Sessão Solene de Entrega da Comenda Jô Clemente, em alusão à Semana Estadual da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

O dia começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, seguida da sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

À noite, a partir das 19h, será realizada a Sessão Solene de Entrega da Comenda Jô Clemente, homenagem a pessoas que atuam na inclusão de pessoas com deficiência. A comenda foi criada em homenagem a Jolinda Garcia dos Santos Clemente, fundadora da APAE, pioneira em projetos de inclusão e igualdade de oportunidades.

Quinta-feira (28)

Os deputados se reúnem novamente para a sessão plenária e votação da Ordem do Dia, às 9h. Às 11h, acontece o Ato Institucional do Agosto Lilás, na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus, em alusão à luta pelo fim do feminicídio. O evento contará com autoridades estaduais e representantes de movimentos de combate à violência contra a mulher.

No período da tarde, às 16h30, a ALEMS participa do lançamento da 3ª Corrida dos Poderes, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O evento terá palestra com o atleta paralímpico Yeltsin Jacques, que compartilhará sua trajetória de superação no esporte, destacando conquistas em Jogos Paralímpicos, Mundiais e Parapan-Americanos.

Todos os eventos da ALEMS são abertos ao público e à imprensa. A agenda está sujeita a alterações e pode ser consultada diretamente no site da Casa de Leis. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes.

As sessões e eventos são transmitidos pelo Facebook, YouTube, TV ALEMS (canal 7.2 sinal aberto e canal 9 Claro NET TV) e Rádio ALEMS FM 105.5, além de contarem com cobertura e banco de imagens pelo portal da ALEMS.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!