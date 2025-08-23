Acessibilidade

23 de Agosto de 2025 • 15:32

Política

Agenda da ALEMS destaca combate ao feminicídio e inclusão de pessoas com deficiência

Eventos na Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa

Redação

Publicado em 23/08/2025 às 12:00

Wagner Guimarães / Arquivo ALEMS

Entre os dias 27 e 29 de agosto, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terá uma programação diversificada, com destaque para o Ato Institucional contra o Feminicídio e a Sessão Solene de Entrega da Comenda Jô Clemente, em alusão à Semana Estadual da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

Quarta-feira (27)

O dia começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, seguida da sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

À noite, a partir das 19h, será realizada a Sessão Solene de Entrega da Comenda Jô Clemente, homenagem a pessoas que atuam na inclusão de pessoas com deficiência. A comenda foi criada em homenagem a Jolinda Garcia dos Santos Clemente, fundadora da APAE, pioneira em projetos de inclusão e igualdade de oportunidades.

Quinta-feira (28)

Os deputados se reúnem novamente para a sessão plenária e votação da Ordem do Dia, às 9h. Às 11h, acontece o Ato Institucional do Agosto Lilás, na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus, em alusão à luta pelo fim do feminicídio. O evento contará com autoridades estaduais e representantes de movimentos de combate à violência contra a mulher.

No período da tarde, às 16h30, a ALEMS participa do lançamento da 3ª Corrida dos Poderes, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O evento terá palestra com o atleta paralímpico Yeltsin Jacques, que compartilhará sua trajetória de superação no esporte, destacando conquistas em Jogos Paralímpicos, Mundiais e Parapan-Americanos.

Todos os eventos da ALEMS são abertos ao público e à imprensa. A agenda está sujeita a alterações e pode ser consultada diretamente no site da Casa de Leis. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes.

As sessões e eventos são transmitidos pelo Facebook, YouTube, TV ALEMS (canal 7.2 sinal aberto e canal 9 Claro NET TV) e Rádio ALEMS FM 105.5, além de contarem com cobertura e banco de imagens pelo portal da ALEMS.

Entre em nosso grupo