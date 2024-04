Bonito investe R$ 3,5 milhões em reformas e construções em Águas do Miranda

O distrito de Bonito, Águas do Miranda, recebeu nesta segunda-feira (1) uma série de investimentos, que somam mais R$ 3,5 milhões e vão desde a conclusão da quadra coberta na Escola Municipal Rural Professor Francisco Anísio Corrêa Ferreira, até autorização de Processo Licitatório para construção de um espaço da Prefeitura de Bonito, para atendimento ao público no distrito.

A construção da quadra coberta foi custeada com recursos federais, no valor de R$ 838.442,44, por meio de emenda do deputado Dagoberto Nogueira. Já a construção do espaço de atendimento ao público, com duas salas, sanitário e depósito, será realizada com recursos próprios do município, com valor previsto de R$ 182.236,52.

Prefeito Josmail e Deputado Dagoberto com servidoras da educação - Foto: Ronald Regis

Os investimentos também abrangem a construção e reforma de pontes na região, com destaque para a ponte em concreto armado sobre o Rio Bacuri, na Estrada do Quati, no valor de R$ 1.825.737,13, em recursos estaduais.

A Prefeitura entregou ainda as reformas das pontes de madeira sobre o Córrego da Onça, no valor de R$ 361.016,97 e sobre o Córrego do Piquitito, no valor de R$ 68.552,93 e autorizou o início das obras para construção da Ponte do Córrego Sainha, no valor de R$ 242.879,53.

O ato foi realizado nesta segunda-feira (1), na quadra da Escola Municipal Rural Professor Francisco Anísio Corrêa Ferreira.





Veja o vídeo: