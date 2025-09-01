ALEMS analisa projeto que amplia garantias a alunos com deficiência

Aline Kraemer, Alems

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 227/2025, de autoria do deputado Neno Razuk (PL), que propõe novas garantias para crianças com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento no ambiente escolar. A matéria será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Entre as medidas previstas estão o direito de levar alimentos específicos, conforme laudo médico que comprove seletividade ou alergia alimentar, e a possibilidade de circular descalços ou de meias, em casos de sensibilidade nos pés.

Segundo o autor, a proposta busca assegurar inclusão e respeito às necessidades individuais desses alunos. “O projeto se justifica pela necessidade de garantir proteção e dignidade, considerando aspectos como alimentação, sensibilidade tátil, auditiva e tratamento multidisciplinar”, afirmou Razuk.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!