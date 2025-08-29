ALEMS analisa propostas sobre utilidade pública e conscientização do autismo

Propostas do deputado estadual Neno Razuk reforçam a inclusão e valorizam a cultura em MS
Aline Kraemer, Alems
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) iniciou nesta sexta-feira (29) a tramitação de dois projetos apresentados pelo deputado estadual Neno Razuk (PL). As propostas tratam do reconhecimento de entidade sem fins lucrativos como de utilidade pública e do fortalecimento de ações voltadas à conscientização e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
O Projeto de Lei 223/2025 declara de Utilidade Pública Estadual a Organização da Sociedade Civil (OSC) MS Cultural, sediada em Campo Grande. A instituição atua nas áreas de cultura, educação, esporte, assistência social e defesa de direitos. Para o parlamentar, a medida valoriza e amplia o alcance das ações desenvolvidas pela entidade, que promove oficinas, projetos sociais e atividades de fortalecimento comunitário.
“O título de utilidade pública possibilitará que a OSC MS Cultural amplie sua atuação junto à população, principalmente em comunidades vulneráveis. É um reconhecimento que contribui para o desenvolvimento humano, social e cultural do nosso Estado”, afirmou Razuk.
A segunda proposta, Projeto de Lei 224/2025, atualiza a legislação que institui a Semana Estadual de Conscientização e Reflexão sobre o Autismo, criada em 2012. O texto muda a denominação para Semana Estadual de Conscientização e Reflexão sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e amplia suas finalidades, incluindo ações educativas como palestras, fóruns, seminários e exibição de vídeos com especialistas.
Segundo o deputado, a atualização busca combater preconceitos e promover inclusão. “Ainda é comum a associação equivocada entre comportamentos autistas e indisciplina. Isso aprofunda os desafios enfrentados por autistas e suas famílias. As ações educativas são estratégias fundamentais para promover cidadania, empatia e compreensão do TEA em nosso Estado”, destacou Razuk.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Lei define fibromialgia como deficiência em todo país a partir de 2026
ALEMS aprova moção a projeto nacional que beneficia pessoas com fibromialgia
Sancionadas diretrizes destinadas ao atendimento de portadores de fibromialgia
Trânsito
Droga estava escondida em caminhão que transportava minério
Saúde
Regulação municipal ficará encarregada da atualização da documentação e dos exames dos pacientes
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS