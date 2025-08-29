ALEMS analisa propostas sobre utilidade pública e conscientização do autismo

Aline Kraemer, Alems

O Projeto de Lei 223/2025 declara de Utilidade Pública Estadual a Organização da Sociedade Civil (OSC) MS Cultural, sediada em Campo Grande. A instituição atua nas áreas de cultura, educação, esporte, assistência social e defesa de direitos. Para o parlamentar, a medida valoriza e amplia o alcance das ações desenvolvidas pela entidade, que promove oficinas, projetos sociais e atividades de fortalecimento comunitário.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) iniciou nesta sexta-feira (29) a tramitação de dois projetos apresentados pelo deputado estadual Neno Razuk (PL). As propostas tratam do reconhecimento de entidade sem fins lucrativos como de utilidade pública e do fortalecimento de ações voltadas à conscientização e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“O título de utilidade pública possibilitará que a OSC MS Cultural amplie sua atuação junto à população, principalmente em comunidades vulneráveis. É um reconhecimento que contribui para o desenvolvimento humano, social e cultural do nosso Estado”, afirmou Razuk.

A segunda proposta, Projeto de Lei 224/2025, atualiza a legislação que institui a Semana Estadual de Conscientização e Reflexão sobre o Autismo, criada em 2012. O texto muda a denominação para Semana Estadual de Conscientização e Reflexão sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e amplia suas finalidades, incluindo ações educativas como palestras, fóruns, seminários e exibição de vídeos com especialistas.

Segundo o deputado, a atualização busca combater preconceitos e promover inclusão. “Ainda é comum a associação equivocada entre comportamentos autistas e indisciplina. Isso aprofunda os desafios enfrentados por autistas e suas famílias. As ações educativas são estratégias fundamentais para promover cidadania, empatia e compreensão do TEA em nosso Estado”, destacou Razuk.

