ALEMS apoia evento de gestores públicos com foco em inovação e futuro

O encontro vai oferecer programação com 10 palestras e mesas redondas, abordando temas como liderança e transformação digital / Divulgação

Tendências, estratégias e inovação na gestão de pessoas serão temas do 3º Encontro de Gestores de Pessoas no Setor Público de MS, realizado pela Secretaria de Estado de Administração, por meio da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, nos dias 24 e 25 de junho, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O evento conta com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Com foco na transformação da visão dos profissionais e a modernização dos processos de gestão de pessoas no setor público de MS, o evento vai oferecer uma perspectiva abrangente aos servidores públicos estaduais e municipais, que atuam na área de gestão de pessoas, nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. As inscrições estão abertas até o dia 10 de junho, pelo portal da Escola de Governo de MS (Clique aqui e se inscreva).

Integrando o Programa de Gestão de Pessoas para o Futuro, o encontro vai oferecer uma programação com 10 palestras e mesas redondas, abordando temas como liderança, transformação digital, E-social, gestão por desempenho, motivação e outros assuntos que são tendência na gestão de pessoas, com palestrantes de referência nacional em gestão de pessoas no setor público, além de momentos de integração entre os participantes do evento.

Frederico Felini, secretário de Estado de Administração, aponta como o encontro deve alavancar a modernização da gestão de pessoas no setor público de MS. "A prioridade do Governo do Estado nessa área é a promoção de práticas inovadoras, com uma gestão de pessoas centrada no potencial dos servidores e nas demandas de futuro no mundo do trabalho e do serviço público. Isso inclui a capacitação constante para uma modernização dos processos, com o mapeamento das demandas em gestão de pessoas dos órgãos e desenvolvimento de políticas integradas de inclusão, saúde, diversidade, capacitação e habilidades para o futuro e inovação", pontua Felini.

Em 2024, o Contrato de Gestão da SAD prevê a entrega de soluções tecnológicas e a padronização dos processos e fluxos na gestão de pessoas. O encontro de gestores vai iniciar um ciclo de formações para que os servidores das unidades de gestão de pessoas e folha de pagamento das secretarias, autarquias e fundações se atualizem sobre as inovadoras práticas de gestão de pessoas e entreguem serviços de qualidade na gestão de pessoal no Governo do Estado.

Segmento essencial na gestão de pessoas, a qualificação e capacitação de servidores é um processo contínuo que acontece no Governo do Estado, por meio da Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov). A Fundação é vinculada à Secretaria de Administração, atuando como instituição chave na implementação da política de aperfeiçoamento de pessoal no Estado e correalizadora do encontro de gestores.

"O encontro de gestores é uma excelente oportunidade para discutir, atualizar e expandir conhecimentos sobre os desafios e tendências da gestão de pessoas. O evento proporcionará um importante momento de troca de informações com especialistas, permitindo compartilhar experiências e discutir temas atuais, como modernização e os desafios do setor, com o objetivo de melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos", avalia a diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula Assunção.

A proposta de municipalismo do Governo do Estado também é contemplada no encontro, uma vez que o evento proporciona a participação de gestores de pessoal das Prefeituras e Câmaras de Vereadores, dos 79 municípios.

"Com o encontro, o Governo do Estado fomenta a qualificação profissional para a modernização da visão dos gestores e evolução dos processos em gestão de pessoas com foco no futuro. Está contemplando o que há de mais atual e as tendências de futuro em gestão estratégica de pessoas no país, com palestrantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, do TSE, consultores e especialistas em gestão de pessoas de referência", explica a superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da SAD, Lea Maria Ribeiro.

Após o encontro de gestores, a SAD iniciará o ciclo de formação, com oficinas voltadas para os servidores que atuam na área de gestão de pessoas dos órgãos do Governo do Estado, desenvolvendo nova etapa do Programa de Gestão de Pessoas para o Futuro.