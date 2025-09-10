Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 16:40

Buscar

Últimas notícias
X
Política

ALEMS aprova cinco propostas para recebimento de recursos públicos

Entre as matérias aprovadas estão PLs sobre recuperação de empresas e reorganização de serventias notariais

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 14:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Wagner Guimarães ALEMS

Durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (10), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou cinco propostas de deputados estaduais. Entre elas, destaca-se o Projeto de Lei 72/2024, de autoria do deputado Roberto Hashioka (União), que torna obrigatória a apresentação de certidões de antecedentes criminais para recebimento de recursos públicos estaduais. O projeto, analisado em segunda discussão com emendas, seguirá agora para redação final.

Em primeira discussão, foram aprovados dois projetos:

Leia Também

• ALEMS vai homenagear destaques do cooperativismo

• Deputado defende sustentabilidade e anuncia audiência pública na ALEMS

• ALEMS analisa projeto que amplia garantias a alunos com deficiência

PL 193/2025, do Poder Executivo, institui o Programa de Recuperação de Empresas de Mato Grosso do Sul, denominado Programa Recupera-MS, que permite a regularização de débitos de contribuintes em processo de recuperação judicial ou em liquidação.

PL 199/2025, do Poder Judiciário, trata da reorganização das serventias notariais e de registros na comarca de Rio Verde de Mato Grosso.

O PL 193/2025 gerou debates na Casa. O deputado João Henrique (PL) foi o único a votar contra, alegando que a proposta prejudica pequenos e médios empresários e beneficia apenas grandes contribuintes. “Somente aqueles que são responsáveis pela cadeia inteira do Fundersul terão essa benesse. É um projeto de conveniência, de complacência com quem tem obrigação intima e solidária com o Estado”, declarou. Por outro lado, o deputado Paulo Duarte (PSB) defendeu a matéria, destacando que o programa possibilita que empresas em recuperação judicial regularizem seus débitos e tributos estaduais, conforme prática validada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Além dos projetos de lei, dois projetos de resolução foram aprovados em discussão única:

PR 12/2025, do deputado Pedrossian Neto (PSD), que concede o título de cidadão sul-mato-grossense ao delegado Murilo Jorge Vaz, prefeito de Pedro Gomes.

PR 13/2025, do deputado Paulo Corrêa (PSDB), que concede o título de cidadão sul-mato-grossense a Daniel Ingold, diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

A sessão reforça a atuação da Assembleia na aprovação de projetos que impactam diretamente a administração pública, o setor econômico e o reconhecimento de cidadãos que contribuem para o Estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Deputados aprovam festas e título no calendário estadual

OTJ

TCE-MS publica orientação técnica sobre elaboração do Plano Plurianual

Agenda

Riedel palestra no Rio de Janeiro em evento sobre agenda global

Evento é promovido pelo Centro de Relações Internacionais

Política

Racismo estrutural e necessidade de renda dificultam conclusão da educação básica no Brasil

Publicidade

Proibição

Projeto de lei quer proibir comercialização de arsênio em Mato Grosso do Sul

ÚLTIMAS

Corumbá

Acidente entre dois carros deixa três feridos no Aeroporto, em área atendida pela PRF

Atendimento emergencial ocorreu no local; após avaliação, o motorista de 69 anos foi levado ao pronto-socorro

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo