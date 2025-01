ALEMS avanÃ§a na ComunicaÃ§Ã£o PÃºblica com novas estratÃ©gias digitais

Divulgação

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem se destacado por sua evolução nas estratégias de Comunicação Pública, com a ampliação do acesso à TV e Rádio ALEMS, sinal aberto, e, especialmente, com a produção de conteúdo nas mídias sociais e no site institucional.

O relatório da Gerência de Site e Mídias Sociais, vinculada à Secretaria de Comunicação Institucional, que abrange o período de 2023 a 2024, revela o compromisso contínuo com a transparência e o engajamento do Poder Legislativo junto à população.

A página inicial do portal (www.al.ms.gov.br) continua sendo a mais acessada, demonstrando que os cidadãos buscam informações diretamente nas fontes oficiais.

Entre os destaques do relatório está a produção de 2.708 notícias no biênio 2023 e 2024. As matérias incluem textos informativos e coberturas de eventos legislativos. O Instagram, de maneira orgânica, cresceu 14,86% em número de seguidores, passando de 12.087 em 2023 para 13.884 em 2024. O alcance maior foi entre as faixas etárias de 25 a 54 anos e total de 412 mil interações. Essa diversidade de conteúdo permite alcançar diferentes públicos e manter a população informada sobre as atividades da Casa de Leis.

A ALEMS também tem investido em inovação, com o lançamento do ebook "Democracia Pantaneira: A história da eleição da bicharada", que faz parte da Coleção "Cidadania é o Bicho". Esse material lúdico visa educar crianças e adolescentes sobre direitos humanos e cultura local, utilizando ilustrações que remetem ao Pantanal sul-mato-grossense. Além disso, uma versão animada do ebook “Preta, Rainha Nascida do Céu e da Terra” foi lançada em novembro, ampliando o alcance das mensagens sobre a diversidade.

O engajamento nas mídias sociais tem mostrado resultados positivos, com uma taxa de abertura de 98% nas mensagens enviadas pelo WhatsApp institucional. Esse canal se destaca como um meio eficaz para a comunicação com servidores, imprensa e população, garantindo que as informações legislativas cheguem ao público-alvo, de forma categorizada.

A TV Corporativa da ALEMS, conhecida como "Mural Digital", também passou por melhorias significativas. Entre julho e dezembro de 2024, a gerência foi responsável pela produção de 272 postagens informativas, impactando tanto servidores quanto o público externo que visita a Casa de Leis.

O biênio 2023-2024 foi marcado por um aprimoramento contínuo dos processos comunicacionais da ALEMS, consolidando sua presença digital como referência em comunicação institucional. Para 2025, estão previstas novas iniciativas, que incluem a expansão para plataformas emergentes e a modernização do portal institucional, que já tem passado por mudanças pontuais.

Essas ações refletem o compromisso da ALEMS em promover uma comunicação eficaz e transparente junto à população sul-mato-grossense, fortalecendo o diálogo democrático entre o Poder Legislativo e os cidadãos.