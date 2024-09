Alems cria comissão para mediar questões de policiais civis

Luciana Nassar, Alems

Foi criada uma Comissão Temporária de Representação de Acompanhamento e Mediação do Processo de Tratativas entre a categoria dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado, conforme publicação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A designação dos membros da Comissão foi divulgada no diário oficial da Alems, na edição de terça-feira (3) Ato 88/2024. O material está localizado nas páginas 7 e 8.

A proposta é tratar acerca do reajuste salarial e outras reivindicações da categoria, considerando ofício do Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), que solicitou a interlocução da Assembleia Legislativa no processo de tratativas.

Integram a gurpo de trabalho temporário os deputados estaduais Renato Câmara (MDB), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB). A comissão terá um prazo determinado de seis meses para a conclusão de suas atividades.

Comissões

A Assembleia Legislativa pode instituir Comissões Temporárias, classificadas em Especiais, de Representação e Parlamentar de Inquérito, que têm a tarefa de analisar temas específicos, por um determinado período, com a apresentação de relatório ao plenário no fim dos trabalhos.