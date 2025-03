ALEMS debate impactos ambientais no BolsÃ£o e concessÃ£o da hidrovia

Deputado Renato Câmara / Luciana Nassar

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) realizará, na próxima terça-feira, 12, uma reunião para discutir questões ambientais importantes para a região do Bolsão. O encontro, marcado para às 14h no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, abordará dois temas centrais: os impactos ambientais da monocultura de eucalipto e a concessão da hidrovia do Rio Paraguai.

Presidida pelo deputado Renato Câmara (MDB), a reunião reunirá parlamentares, especialistas e representantes de órgãos ambientais para debater o avanço das plantações de eucalipto na região. A expansão da monocultura tem gerado preocupações quanto ao impacto no esgotamento das nascentes locais e na preservação dos recursos hídricos, além de seu efeito no equilíbrio ecológico da área. O objetivo será discutir estratégias para um manejo mais sustentável das plantações e a preservação ambiental.

Outro tema crucial do encontro será a concessão da hidrovia do Rio Paraguai. A discussão se concentrará nos possíveis impactos ambientais dessa concessão e nas oportunidades de desenvolvimento econômico que a navegação fluvial pode proporcionar, especialmente para o escoamento da produção agropecuária e industrial do estado.

Entre os participantes confirmados estão o deputado Zeca do PT, membro da comissão, o procurador da República Marco Antônio Delfino, do Grupo de Trabalho Agroecologia do MPF (Ministério Público Federal), e o superintendente de Estudos e Projetos Hidroviários daANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), Bruno Pinheiro.

Além deles, o evento contará com a presença do consultor ambiental e secretário adjunto de Meio Ambiente de Selvíria, Valticinez Santiago, o promotor de Justiça do Núcleo Ambiental do Ministério Público Estadual, Dr. Luciano Furtado Loubet, e o gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio.

A reunião será transmitida ao vivo pelo canal da ALEMS no YouTube, permitindo a participação do público nas discussões.