ALEMS é protagonista no desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul

Divulgação

Mais um resultado da atuação e harmonia dos poderes constituídos para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Aqui na Assembleia Legislativa, são votados os projetos que permitem o norteamento de leis estaduais, e os resultados se traduzem no bem-estar e cidadania da população. Ontem (18) foi inaugurada em Maracaju a indústria Neoville, do grupo Cerradinho, que fará a conversão do milho em etanol e também em Neo 30, na forma de DDGs, que aproveita toda o valor proteico do milho, para a produção de ração animal.

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Gerson Claro (PP), relatou nesta manhã (19), durante a sessão plenária, sua participação no evento. “Representando a Casa de Leis, eu participei da inauguração da nova indústria de Mato Grosso do Sul, a Neomille, que irá produzir etanol a partir do milho. Serão mais de 600 mil toneladas de milho anuais, foram 4.500 trabalhadores envolvidos na fase de construção da, e estima-se 1000 vagas, entre empregos diretos e indiretos”, destacou.

"A indústria movimentará a economia sul-mato-grossense, gerando emprego e renda ao local. É valor agregado de uma empresa que já pensa em expandir no Estado.O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, que estava presente, afirmou que o Estado vive um momento de estabilidade institucional, equilíbrio, inclusive citando os quatro eixos mundiais que precisam de um olhar diferenciado, e o Mato Grosso do Sul já trabalha: a questão climática, matriz energética, desigualdade social e segurança alimentar mundial. Nosso Estado é considerado um protagonista nestes eixos”, detalhou o presidente da ALEMS, Gerson Claro.

"Quero parabenizar a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação [Semadesc], o governador Eduardo Riedel [PSDB], o ex-governador Reinaldo Azambuja, porque esse projeto nasceu quando ele governava o Estado. Também anuncio à vossas excelências que a Inpasa, em Sidrolândia, que deverá esmagar 4 milhões de toneladas de milho, transformando o produto primário em industrializado, agregando valor à nossa economia, recebeu os primeiros caminhões de armazenamento de milho com menos de um ano de obra. Mato Grosso do Sul vive um momento de expansão de geração de emprego e renda”, concluiu.