ALEMS exerce papel essencial na construção da política municipalista do Executivo

O deputado e 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB), parabenizou o Governo pelo lançamento do programa “MS Ativo Municipalismo”, ocorrido ontem (22). “Apresento uma moção de congratulação ao ilustre governador Eduardo Riedel [PSDB], lançamento de praticamente R$ 1,5 bi em obras de nosso Estado, nunca vistos anteriormente, e com a organização em que foi colocado. Essa Casa de Leis e Mato Grosso do Sul, estão em festa”, destacou.

“A forma como foi lançado o MS Ativo municipalismo tem que ser comemorada. E isso só faz parte de um ajuste econômico, que a nossa Casa, a Assembleia Legislativa, teve papel primordial para que isso acontecesse, isso é uma construção, foram oito anos do Governo Reinaldo Azambuja, e dois anos do Governo Riedel com um novo espírito”, ressaltou.

O deputado continuou explicando sobre as obras de infraestrutura. “A totalidade de asfalto nas cidades vem da solicitação dos vereadores e prefeitos dos 79 municípios. Quem vive a realidade da falta do asfalto que tem a poeira no calor e barro na chuva. Essa solicitação é do Estado de Mato Grosso do Sul, e as pessoas também moram nos municípios. A consulta foi feita com cada município e os deputados participaram da mesa com o governador, os vereadores e prefeito”, relatou.

Paulo Corrêa ainda se referiu ao pronunciamento de ontem proferido pelo deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP). “Me representou seu pronunciamento, mais orgulho ainda é saber que a Assembleia Legislativa teve coragem de apoiou as reformas necessárias para que a gente pudesse chegar nesse momento de investimentos e geração de emprego e renda”, concluiu o parlamentar.A deputada Lia Nogueira (PSDB), ao fazer uma indicação ao Poder Executivo, fez um questionamento sobre o MS Ativo Municipalismo. “Parabenizo pelo lançamento programa ontem e faço uma indicação em relação aos eixos apresentados, a educação. De que forma o Governo poderá auxiliar, onde infelizmente temos muitas crianças fora da sala de aula, um exemplo é Dourados, no começo desse ano levantamento mostrou que mil crianças estavam foram da sala de aula. Ontem o Governador disse que não importa a cor do uniforme, o Estado não irá permitir elas na sala de aula, acordo com Ministério Público, o índice reduziu para 600, mas essa defasagem ainda é enorme, e isso interfere nos índices de aprendizagem e de aproveitamento escolar de nossos estudantes”, afirmou.

O deputado estadual Caravina (PSDB) também elogiou o programa de governo lançado ontem. “Estendo meus cumprimentos ao MS Ativo Municipalismo, que eu tive a oportunidade de pensar esse programa com o governador Riedel, quando eu era secretário. Além da infraestrutura, nós temos os eixos educação, inclusão e assistência social. Garanto que é a prioridade do Governo investir na Educação. O assunto destacado onde foi a Matemática, grande problema ainda nas escolas públicas em todos os anos. Esse trabalho virá focado em todos os indicadores. O grande diferencial desse programa é essa contrapartida na melhora dos indicadores, que não será em recurso”, definiu.

MS Ativo Municipalismo

O programa MS Ativo Municipalismo, lançado ontem pelo Governo do Estado ontem (22), no programa MS Ativo Municipalismo, com quatro áreas prioritárias: Educação, Infraestrutura, Saúde e Assistência Social. O MS Ativo traz uma parceria inovadora entre a gestão estadual e os municípios, orientada por resultados para a solução dos desafios particulares de cada município.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa