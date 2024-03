ALEMS homenageia 53 mulheres empreendedoras em solenidade de quarta-feira

Deputado Renato Câmara / Divulgação

Como parte das ações do Mês das Mulheres, a ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) realiza nesta quarta-feira, 27, sessão solene para a entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em reconhecimento às empreendedoras que integram as Associações de Mulheres de Negócios Profissionais BPW do Estado. No evento, proposto pelo deputado Renato Câmara (MDB), serão homenageadas 53 mulheres.

A BPW, segundo informa em sua página, é uma organização não governamental que visa fomentar, coordenar e orientar as mulheres, estimulando-as na inserção no cenário econômico, político e social, e fortalecendo a comunidade local, tornando-a mais justa e humana. Fundada na Suíça em 1930, a associação está presente em mais de 100 países com mais de 40 mil associadas.

Como forma de reconhecer o trabalho da BPW e o empreendedorismo das mulheres membros da associação, a ALEMS aprovou neste ano a Resolução 02/2024, de autoria do deputado Renato Câmara, que cria a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo. Das homenageadas na solenidade de quarta-feira, três são indicações de Renato Câmara e as demais da BPW. Uma homenagem será póstuma.

"O empreendedorismo feminino desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de nossa comunidade. Mulheres empreendedoras enfrentam desafios únicos e muitas vezes superam obstáculos significativos para alcançar o sucesso em seus empreendimentos. Reconhecer e homenagear essas mulheres é não apenas um ato de justiça, mas também uma forma de inspirar outras mulheres a seguir seus passos e contribuir para um ambiente mais inclusivo e igualitário", justificou o deputado Renato Câmara quando apresentou seu projeto.