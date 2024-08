ALEMS homenageia fundadora de entidade por combate ao fogo no Pantanal

Divulgação

O deputado Paulo Corrêa (PSDB), 1º Secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), entregou, em nome do Parlamento estadual, o diploma de Ilustre Visitante à empresária Tatiana Monteiro de Barros, fundadora do Movimento União Brasil, durante reunião realizada nesta sexta-feira (30) na Governadoria. A empresária foi homenageada com a honraria devido ao trabalho que vem realizando no combate às queimadas no Pantanal e no auxílio às comunidades ribeirinhas afetadas pelo fogo.

Deputado e governador entregam diploma à empresária

O parlamentar participou do encontro promovido pelo Governo do Estado para discutir parcerias com instituições para a redução dos impactos provocados pelas queimadas. O governador Eduardo Riedel presidiu a reunião, que contou com a presença de secretários de Estado e outras autoridades ligadas à área ambiental. Durante o encontro, foi tratado sobre projetos relativos à alimentação, assistência e acesso a água potável.

Entre outros assuntos, foram debatidas ações para amenizar o sofrimento dos animais. O deputado Paulo Corrêa fez proposta nesse sentido. “Sugerimos o desenvolvimento de refeições desidratadas para animais silvestres em situações de grande escassez de alimentos, como durante os incêndios na região pantaneira, para facilitar a logística e garantir nutrição adequada em situações de crise ambiental”, afirmou o parlamentar em postagem em uma de suas redes.

De acordo com Tatiana Monteiro, a atuação do Movimento União Brasil no Pantanal de Mato Grosso do Sul teve início em 2020, ano em que o fogo atingiu extensa área. O Movimento ajudou, na ocasião, na distribuição de alimentos, kits de higiene, doação de equipamentos, capacitação nas comunidades e parcerias estratégicas.

“Nós auxiliamos naquilo que é necessário, dentro das demandas existentes. Oferecemos o que cada entidade solicita e por isso temos vários parceiros. Neste momento estamos auxiliando no Pantanal, Amazônia e na reconstrução do Rio Grande do Sul", afirmou a fundadora do Movimento União Brasil.

O fogo está devastando extensa área no Pantanal e quantidade de focos de incêndio atinge número recorde. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que o número de focos no bioma soma 8.831 do início do ano até esta sexta-feira (30). Em 2023, no mesmo período (de 1º de janeiro a 30 de agosto), foram detectados 394 focos. O aumento é de 2.141% ou de 22,4 vezes.