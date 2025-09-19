ALEMS: Palestra, sessões solenes e reunião pela Reforma Agrária estão previstas

Aline Kraemer, Alems

A semana de 22 a 26 de setembro de 2025 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem destaque para quatro eventos na segunda-feira. A agenda do Legislativo está sujeita a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio e pode ser acessada diretamente por este link.

Segunda-feira

Dia 22 inicia com o Seminário Reforma Agrária como Dinamizador do Desenvolvimento Sustentável, a partir das 8h, no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado Zeca do PT. Dentre as pautas está o lançamento do Condomínio Quilombola Tia Eva, o pagamento do projeto Fomento Mulher e entrega de títulos de domínios em Sidrolândia e em Campo Grande. Estão previstas as presenças da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e de representantes do ministério do Desenvolvimento Agrário e do Incra.

Ainda no âmbito da luta pela terra, a ALEMS sedia pela tarde da segunda-feira uma reunião no Plenarinho, a partir das 14h, com representantes dos Movimentos Sociais de Luta pela Reforma Agrária. Estão previstas as participações dos movimentos sociais, Incra e Ministério do Desenvolvimento Agrário, além da Bancada do Partido dos Trabalhadores, que propuseram o evento.

Pela tarde do mesmo dia, mais uma aula do Curso de Libras, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, será ministrada das 14h às 16h, na Sala Multiuso. O curso é voltado aos servidores da ALEMS, todas as segundas-feiras de 26 de maio a 10 de novembro, com mentoria dos intérpretes Cláudio Vasques e Juliana dos Santos, que atuam na TV Assembleia.

A noite, o Plenário Júlio Maia, recebe a sessão solene de Entrega do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Amigo do Transplante, a partir das 19h. A proposição é do deputado Renato Câmara (MDB), em alusão à Campanha Setembro Verde, para valorizar os que se dedicam à causa.

Terça-feira

Dia 23, os deputados estaduais se reúnem para a votação da Ordem do Dia na sessão plenária, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

À noite, a partir das 19h, também no Júlio Maia, ocorre a Sessão Solene de Outorga da Medalha do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti, em comemoração à Semana da Juventude, instituída pela Lei nº 3.748, de 25/09/2009. A proposição é do deputado Roberto Hashioka (União).

Quarta-feira

O dia 24 começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h. Na sequência também ocorre a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Pela tarde, a partir das 14h, o Plenarinho Nelito Câmara sedia a Reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais da Saúde, por proposição da deputada Lia Nogueira (PSDB), para debater políticas públicas que combatam os recentes casos de violência ocorridos com enfermeiros e médicos. Saiba mais aqui.

Quinta-feira

Na quinta-feira, dia 25, tem a votação da Ordem do Dia na sessão plenária, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

Pela tarde ocorre a 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de MS, no Plenário Júlio Maia, a partir da 13h. A proposição é do deputado Renato Câmara (MDB), por meio da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a qual coordena.

Sexta-feira

A semana encerra no dia 26 com a palestra Escutando o Sofrimento como Prevenção ao Suicídio, em alusão à Campanha Setembro Amarelo. A promoção do evento é da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, a partir das 10h, na Sala Multiuso, com a psicóloga e psicanalista Luzia Patusco.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!