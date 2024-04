Alems realiza exposição intitulada "Arte Indígena em Foco"

Em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado no próximo dia 19 de abril, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza a exposição intitulada “Arte Indígena em Foco”.

A mostra ocupa a galeria do saguão do Palácio Guaicurus. Nas telas, os artistas expressam a força dos povos originários, o respeito com a natureza e as cenas do cotidiano das comunidades indígenas. Durante o evento, houve a apresentação do Grupo da Aldeia Urbana Marçal de Souza, com a Dança da Ema – Kohixoti Kipaé.

“Estamos na Semana Estadual dos Povos Indígenas, um momento para homenagear e valorizar os povos originários e reconhecer a importante contribuição à formação do Estado e do Brasil. Nossa Casa de Leis defende o direito à identidade social e cultural, a proteção dos costumes e tradições indígenas, como as danças, músicas e cerimônias”, destacou Mara Caseiro.

A exposição reúne as obras das artistas Adriana Teixeira, Alessandra Lage, Carmen Zem, D’Bravo, Gabriela Portrapz, Mabbi, Marcos Oliveira Pinto, Maristela Gonzaga, Patricia Bissoli, Patricia Helney, Rafael Rodrigues de Souza Lima, Rayanna Valéria de Oliveira, Rosane Bonamigo, Antônio Lima e Thininha.

Atualmente, existem 1.693.535 indígenas em todo o território nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Em Mato Grosso do Sul, dobrou a população indígena em 12 anos. O Estado saiu de 77.025 indígenas em 2010 para 116.346 mil em 2022.

Temos o 3º maior número de indígenas do País, com oito etnias que lutam para manter a identidade, a cultura, a língua e a culinária. Apesar dos desafios, temos motivos para comemorar”, afirmou Fernando Souza, subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Povos Originários.

De acordo com Juliano, nesta Semana Estadual está sendo promovido o projeto “Aldear os espaços públicos”, com o objetivo de chamar atenção da sociedade sobre a importância de manter viva a tradição cultural dos povos indígenas.