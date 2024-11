ALEMS realiza reunião em Defesa da Cadeia Produtiva da Pesca

Pesca em rios de MS / Divulgação

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza amanhã (19), a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Pesca. A proposição é da deputada Mara Caseiro (PSDB), coordenadora do grupo de trabalho. A reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva de Pesca é aberta ao público e à imprensa.

Estão convidados presidentes das colônias, sindicatos, associações de pesca e aquicultura, bem como representantes da sociedade civil e pública. Entre as pautas em debate nesta terça-feira, o Tamanho Máximo e o Estudo do Impacto Ambiental. A participação de todos é fundamental para fortalecer a pesca sustentável e promover um futuro equilíbrio.

Frente Parlamentar

A Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Pesca tem o objetivo de propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas e privadas relacionadas à cadeia produtiva da pesca de Mato Grosso do Sul. Isso ajudará no fomento do setor, que tem grande importância na economia estadual e participação significativa nas exportações brasileiras.

Serviço

Prevista a transmissão ao vivo do evento nos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS no canal 7.2, sinal aberto, canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS, e no Facebook. e Youtube e no Portal da ALEMS.