ALEMS retoma Frente Parlamentar voltada à segurança alimentar em Mato Grosso do Sul

Aline Kraemer, Alems

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) reinstalou a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, grupo de trabalho que tem como objetivo discutir e propor ações relacionadas ao direito humano à alimentação adequada. A medida foi oficializada por meio do Ato 28/2025, publicado nesta sexta-feira (11) no Diário Oficial do Parlamento.

A iniciativa busca fortalecer políticas públicas que envolvam segurança alimentar, abastecimento, consumo, saúde, educação e o atendimento à população em situação de vulnerabilidade. A Frente havia sido criada originalmente em 2019, mas deixou de ser renovada nos anos seguintes, sendo agora reativada em resposta a uma solicitação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Mato Grosso do Sul (CONSEA/MS).

Entre os temas abordados pelo grupo está a necessidade de adaptação às mudanças climáticas, com foco em estratégias como o armazenamento de água e a valorização de alimentos não convencionais, especialmente aqueles presentes no cerrado e nas matas nativas.

A Frente será coordenada por um deputado da Casa e contará com a participação de outros parlamentares de diferentes partidos. O grupo se compromete a atuar em parceria com entidades e especialistas para contribuir com propostas que beneficiem a população do Estado.