Alems terá duas sessões está semana, devido ao feriado nacional

Projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa / Alems

A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) terá nesta semana dois dias de sessões devido ao feriado de Proclamação da República, comemorado na quarta-feira (15).

Além das sessões, a Casa terá a realização da audiência pública para debater o sistema de regulação de vagas do Sistema Único de Saúde (SUS).

No dia 14 de novembro, por proposição do deputado Pedrossian Neto (PSD), acontece no Plenário Júlio Maia, a partir das 14h, a Audiência Pública com o tema "Sistema de Regulação de Vagas no SUS: medidas para reverter o quadro de espera dos pacientes em Campo Grande".

Sessões

As sessões plenárias desta semana na Alems estão previstas para a terça-feira (14) e quinta-feira (16), a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia, em virtude do feriado nacional da Proclamação da República, no dia 15. Nas sessões acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.