ALEMS vai homenagear destaques do cooperativismo

Deputado Professor Rinaldo Modesto é o autor da Resolução que institui as honrarias
Wagner Guimarães, Alems
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) criou uma homenagem anual para reconhecer pessoas e entidades que contribuem para o fortalecimento do cooperativismo no estado.
O Diploma e Medalha do Mérito Legislativo em Homenagem ao Cooperativismo foi instituído pela Resolução 22/2025, publicada nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial.
A entrega será feita anualmente, em sessão solene, preferencialmente na semana do Dia Internacional do Cooperativismo, no primeiro sábado de julho. Cada deputado poderá indicar até duas pessoas ou entidades, com aprovação da Mesa Diretora da ALEMS.
Os homenageados devem se destacar em áreas como desenvolvimento de cooperativas, promoção de atividades cooperativistas, economia solidária e desenvolvimento social e educacional.
A iniciativa valoriza quem atua de forma significativa no cooperativismo e fortalece o setor no estado.
