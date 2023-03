Ampliação de cursos, blocos e obras: IFMS de Aquidauana finaliza audiência pública

Audiência pública na Câmara Municipal / Fotos: Rhobson Lima

Aconteceu na noite de quarta-feira, 29, na Câmara Municipal, a audiência pública para discutir e planejar as ações dos próximos cinco anos do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), em Aquidauana. Dentre as sugestões, a comunidade debateu ampliação da oferta de cursos, novas construções e obras de acesso.

Hilda Ribeiro Romero, diretora-geral do campus do IFMS de Aquidauana, explica que a minuta da audiência estará sendo finalizada para organizar as mudanças, para buscas por viabilização das sugestões pautadas no encontro.

"[A audiência] foi bastante produtiva, muitas sugestão de cursos de extensão, especialização, de mestrado. O que focou bastante é a construção de mais um bloco, com mais salas para atender nossos alunos, ampliação dos laboratórios que já temos, construção de arquibancadas, fechamento na nossa área de esporte, para fortalecer nosso eixo de empreendedorismo e negocio, que é parte de empreendedorismo e inovação".

O campus atende alunos de diversas regiões, como Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Anastácio, portanto, a direção também pauta assuntos ligados às comunidades indígenas e quilombolas, como a criação de políticas públicas.

"Isso faz com que a gente repense nossos objetivos para atender as comunidades. Também foi destacado a questão de acessibilidade, tanto internamente, como no transporte, a questão das vias. Vamos trabalhar com nosso parceiros, a prefeitura. Foi uma participação expressiva da comunidades, isso mostra o amadurecimento da comunidade, para que o instituto possa ser e atender".