Anastácio leva Festa da Farinha à Jornada do Patrimônio 2025

A jornada reúne 14 municípios sul-mato-grossenses
Cidade de Anastácio / O Pantaneiro
O município de Anastácio foi um dos selecionados para integrar a edição 2025 da Jornada Estadual do Patrimônio de Mato Grosso do Sul, que neste ano traz o tema “Caminhos de Memória: Territórios, Saberes e Resistências”. A abertura oficial do evento ocorreu na segunda-feira, 11, em Campo Grande, com a presença da equipe do Departamento de Cultura de Anastácio.
Promovida pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o IPHAN/MS e o CAU/MS, a jornada reúne 14 municípios sul-mato-grossenses e contabiliza 51 ações culturais, incluindo seminários, oficinas, exposições, rodas de conversa, festivais, atividades educativas e apresentações artísticas.
A participação de Anastácio será marcada por uma homenagem à cultura nordestina, com a exposição “17 Anos da Festa da Farinha de Anastácio”, prevista para o mês de setembro, no Salão Social da Casa da Cultura. A mostra destacará a história e as tradições da maior colônia nordestina do Estado, por meio de fotografias, vídeos, atrações musicais e gastronômicas, artesanato, apresentações de dança, literatura de cordel e a tradicional Farinha de Mandioca do Pulador.
Instituída pela Lei nº 3.684, de 1º de junho de 2009, a Festa da Farinha integra o calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul e é considerada um dos maiores símbolos culturais de Anastácio.
