Anastácio marca presença no evento "Diálogo com o Gestor" promovido pelo TCE-MS

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio esteve presente na abertura do evento "Diálogo com o Gestor", promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) na sexta-feira (28), na Câmara de Vereadores de Aquidauana. O encontro reuniu autoridades e servidores municipais com o objetivo de fortalecer o conhecimento técnico e aprimorar o diálogo entre o órgão fiscalizador e os gestores públicos.

A programação contou com a participação do Vice-Presidente do TCE-MS, Conselheiro Jerson Domingos, que ministrou uma palestra sobre o "Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância", destacando a importância da transparência e do aprimoramento das políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.

Representando Anastácio, estiveram presentes o Presidente do Conselho de Cultura, José Edson Barbosa (representando o Prefeito Manoel Aparecido – Cido), além dos vereadores Lincoln Pellicioni (Presidente da Câmara), Vilma Ferreira, Manoel Luiz, João Macalé, Aldo José e Robson Pertile. Também participaram os secretários municipais Adriana dos Santos (Administração), Veronice Terra (Educação), Ademir Arruda (Orçamento e Finanças), João Fernando Guessy Braga (Saúde), Francisco de Oliveira – Chico (Obras), Jairo Arruda (Desenvolvimento Econômico e Sustentável) e Luizinho Abdalla (Esporte, Lazer e Juventude).

A presença dos representantes de Anastácio no evento reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência, a capacitação dos servidores e a busca pela melhoria contínua das políticas públicas em prol da população.