Anastácio tem 109 candidatos a vereador; saiba quem são

Candidatos a vereadores de Anastácio / O Pantaneiro, Arte

Anastácio tem 109 candidatos a vereadores registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo o DivulgaCand, dos 109 candidatos, três estão inaptos. São eles: Rita de Cássia - União Brasil, Suca Colombo - União Brasil e Tatiane Oliveira - Federação Brasil da Esperança.

A listas de todos os candidatos está disponível abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).

O município de Anastácio tem 11 vereadores e todos eles, exceto o presidente da Câmara, Ademir Alves (MDB), que disputa a prefeitura, concorrem à reeleição.

Confira a lista a seguir:



NOME PARTIDO NÚMERO SITUAÇÃO



ADEMIR VEIO PP 11111 Concorrendo



ALENCAR LENCO REPUBLICANOS 10513 Concorrendo



ANA CLÁUDIA PSD 55555 Concorrendo



BEL AGENTE DO POVO PODEMOS 20200 Concorrendo



BRUNO ARECO UNIÃO 44000 Concorrendo



CHINA REPUBLICANOS 10789 Concorrendo



CICERO DE MOURA PT/PC do B/PV 43456 Concorrendo



CIMARA FERNANDES PT/PC do B/PV 43789 Concorrendo



CLAUDINEI FARIAS PODEMOS 20123 Concorrendo



CLEBER SANTOS PSB 40444 Concorrendo



DANIEL O POPULAR JACARÉ PL 22555 Concorrendo



DANIEL PEREIRA PODEMOS 20413 Concorrendo



DÉBORA DO CARMO PODEMOS 20555 Concorrendo



DORALICE PSD 55333 Concorrendo



EDILAINE LOJA DESAFIO PP 11555 Concorrendo



EDMILSON DO GÁS PODEMOS 20002 Concorrendo



EDMILSON GEORGE NINHÃO PODEMOS 20234 Concorrendo



EDNO DO CRISTO REI PL 22111 Concorrendo



EMANUELLE BORGES PL 22123 Concorrendo



EURICO SOLIDARIEDADE 77000 Concorrendo



FABIANA LIMA SOLIDARIEDADE 77789 Concorrendo



FABIANO PSD 55678 Concorrendo



FABIO MEIRELES UNIÃO 44111 Concorrendo



FÁBIO PERTILE PSDB/CIDADANIA 45555 Concorrendo



FERNANDA ALMEIDA PT/PC do B/PV 43333 Concorrendo



FERNANDA DUARTE PP 11017 Concorrendo



FERNANDO SANTANA PP 11170 Concorrendo



GABRIEL DJ PSB 40123 Concorrendo



GILSON MATOS PODEMOS 20321 Concorrendo



GLEICE PSB 40789 Concorrendo



JAIRO ARRUDA PT/PC do B/PV 13444 Concorrendo



JAMERSON SABIÁ DA FÁRMACIA MDB 15609 Concorrendo



JOÃO BEZERRA PL 22000 Concorrendo



JOÃO ROSENO UNIÃO 44222 Concorrendo



JOEL FETA PSDB/CIDADANIA 45678 Concorrendo



JOSÉ RIVAS UNIÃO 44444 Concorrendo



JOSÉ SITONIO SOLIDARIEDADE 77777 Concorrendo



JUVENTINO PL 22222 Concorrendo



KAROL MORAES PP 11789 Concorrendo



KLEO MARTINEZ PT/PC do B/PV 65190 Concorrendo



LENE FRANCA PP 11234 Concorrendo



LENO BEZERRA PT/PC do B/PV 13333 Concorrendo



LETICIA VERÃO PODEMOS 20024 Concorrendo



LINCOLN PELLICIONI PSDB/CIDADANIA 45000 Concorrendo



LINO ENFERMEIRO PODEMOS 20444 Concorrendo



LORO PSDB/CIDADANIA 45621 Concorrendo



LUANA VALEJOS REPUBLICANOS 10230 Concorrendo



LUCAS FELIPE MDB 15456 Concorrendo



LUIZINHO ABDALLA PSD 55111 Concorrendo



MACALÉ PSD 55123 Concorrendo



MAIRA CAMPOS PSDB/CIDADANIA 45777 Concorrendo



MANEZÃO PSD 55566 Concorrendo



MANOEL LUIZ PSDB/CIDADANIA 45444 Concorrendo



MARCELO MEIRELES MDB 15789 Concorrendo



MARCIO CASSIANO PP 11222 Concorrendo



MARCOS PADEIRO REPUBLICANOS 10721 Concorrendo



MARIA APARECIDA PSDB/CIDADANIA 45999 Concorrendo



MARIA EUTILIA UNIÃO 44888 Concorrendo



MÁRIO JÚNIOR PODEMOS 20000 Concorrendo



MÁRIO ROBÔ PSD 55444 Concorrendo



MARLENE LEONEL PSD 55577 Concorrendo



MARLI UNIÃO 44190 Concorrendo



MARQUELE PT/PC do B/PV 13007 Concorrendo



MARY BELTRÃO PP 11000 Concorrendo



MAURA GÓES PL 22333 Concorrendo



MAX PSD 55055 Concorrendo



MILTON HENRIQUE PSD 55777 Concorrendo



MIRLENE ORTIZ PSDB/CIDADANIA 45001 Concorrendo



MISSIONÁRIA ELO REPUBLICANOS 10337 Concorrendo



NEGA MDB 15777 Concorrendo



NICE PP 11115 Concorrendo

NIVIA DE CARVALHO SOLIDARIEDADE 77123 Concorrendo



OTÁVIO PAREDE MDB 15444 Concorrendo



OZAIR REPUBLICANOS 10777 Concorrendo



PASTOR ALEX MDB 15222 Concorrendo



PASTORA FABIANA DE AMORIM MDB 15333 Concorrendo



PAULA TOYOTA PP 11777 Concorrendo



PAULO SERGIO SERGINHO REPUBLICANOS 10123 Concorrendo



PAULO SEVERINO PSDB/CIDADANIA 45222 Concorrendo



PROF. ALDO PT/PC do B/PV 43123 Concorrendo



PROFª VILMA FERREIRA MDB 15123 Concorrendo



PROFESSOR CINTRA PODEMOS 20456 Concorrendo



PROFESSOR JOSÉ CARLOS PSDB/CIDADANIA 45888 Concorrendo



PROFESSORA NEUZA VILALBA PODEMOS 20222 Concorrendo



RAUL CODOY PT/PC do B/PV 43777 Concorrendo



RITA DE CÁSSIA UNIÃO 44100 Inapta



ROBERTINHO MOTOS PP 11456 Concorrendo



ROBERTO REPUBLICANOS 10111 Concorrendo



ROBSON PERTILE MDB 15193 Concorrendo



RODRIGO CHERO UNIÃO 44345 Concorrendo



ROSE MDB 15111 Concorrendo



ROSE ALVES REPUBLICANOS 10444 Concorrendo



ROSELENE NINHA SOLIDARIEDADE 77345 Concorrendo



ROSELY PSOL/REDE 18222 Concorrendo



SARU PSDB/CIDADANIA 45123 Concorrendo



SIRLEY PT/PC do B/PV 13000 Concorrendo



SUCA COLOMBO UNIÃO 44999 Inapto



TATIANE OLIVEIRA PT/PC do B/PV 13113 Inapto



TEMILSON PET PP 11123 Concorrendo



UDERSON PASTEL MDB 15555 Concorrendo



VADO PIFFER PT/PC do B/PV 13613 Concorrendo



VANILDO MACHADO MDB 15000 Concorrendo



VERA TERRA PSDB/CIDADANIA 45333 Concorrendo



VERIDIANA REPUBLICANOS 10456 Concorrendo



WATS CEZINHA PSOL/REDE 18111 Concorrendo



WELLITON FALCAO PT/PC do B/PV 65123 Concorrendo



WILLIAN ESCOBAR PSD 55888 Concorrendo



ZENILDA DUARTE PSD 55000 Concorrendo



ZEQUINHA DA ÓTICA UNIÃO 44123 Concorrendo