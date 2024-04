Anel Viário em Santa Rita do Pardo pode ser denominado "Fernando Martins Mendes"

Divulgação

O Anel Viário que liga a MS-040 e MS-338, no município de Santa Rita do Pardo, pode ser denominado “Fernando Martins Mendes”. A homenagem ao ex prefeito de Brasilândia consta no Projeto de Lei 90/2024, de autoria do deputado estadual Londres Machado (PP), protocolado nesta sexta-feira (26) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

De acordo com a proposta, o homenageado foi prefeito de Brasilândia, cujo mandato teve início em 16 de setembro de 1978 e término em 31 de janeiro de 1983, época em que o município ainda se encontrava ligado ao distrito de Xavantina, hoje Santa Rita do Pardo. Falecido em 12 de junho de 2017, era natural de Cafelândia/SP.

“Foi em Santa Rita do Pardo que o senhor Fernando manteve residência, sua base eleitoral e muito contribuiu para o progresso da cidade, implantando a escola municipal Gumercindo de Gusmão Castelo Branco, a Delegacia de Polícia Civil, o prédio da Exatoria, a lAGRO, além de presenciar a chagada de importantes serviços públicos, como a instalação de rede de energia elétrica e a perfuração de poço artesiano do sistema de abastecimento de água”, explica o parlamentar.

O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso receba parecer favorável, continua tramitando com votação em plenário.