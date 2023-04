Antonio Vaz apresenta PL para a criação da homenagem denominada "Empresa Amiga dos Autistas"

Divulgação

O deputado estadual Antonio Vaz(Republicanos), apresentou um projeto de lei que visa a criação da homenagem denominada "Empresa Amiga dos Autistas e com de TDAH"destinado às empresas que adotem política interna de inserção no mercado de trabalho de pessoas com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de

Atenção com Hiperatividade (TDAH), e/ou contribuam com ações e projetos na promoção e defesa dos direitos dessas pessoas.

“Nossa intenção é fomentar a inclusão destas pessoas que detém Autismo e TDAH no cenário profissional do Estado, bem como disseminar na sociedade os direitos já conquistados por essas comunidades”. Ressaltou o deputado.

Vale lembrar que o deputado Antonio Vaz, que foi recordista em projetos de Lei apresentados na Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, é autor de várias leis em prol de autistas e pessoas com deficiências.