Antonio Vaz faz indicações par as cidades de Cassilândia e Dourados

Vaz é presidente do Partido Republicanos no Mato Grosso do Sul / Divulgação/assessoria

O Deputado Estadual Antonio Vaz recentemente realizou importantes indicações durante a sessão plenária para as cidades de Cassilândia e Dourados. Com relação a Cassilândia, Antonio Vaz que recebeu em seu gabinete a vereadora da região, Fernanda Messias que indicou a necessidade de mais policiamento na região, com o objetivo de proporcionar maior segurança para a população. A medida foi muito bem recebida pelos moradores, que vinham clamando por mais ações de segurança pública na cidade. Além disso, o Deputado também realizou uma indicação para a compra de uma maca para o Hospital da Vida, em Dourados. A indicação foi feita através da FUNSAUD e visa melhorar o atendimento médico e garantir mais conforto para os pacientes. Sempre acessível e disposto a ouvir as necessidades dos munícipes e parlamentares do estado, Vaz mantém aberta as portas de seu gabinete, o presidente do Partido Republicanos no Mato Grosso do Sul também já está rodando o estado buscando soluções políticas em todos os municípios.