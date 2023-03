Antonio Vaz presta apoio às mulheres em evento do Republicanos

Divulgação

Em um evento organizado pelas Mulheres Republicanas do Mato Grosso do Sul, o deputado Antonio Vaz, autor da lei que incentiva a participação das mulheres no processo eleitoral, manifestou seu apoio a causa das mulheres na política do Estado.

Prestigiando a reunião ao lado de sua esposa Luciana Vaz, o deputado fez uma fala de incentivo a inserção das mulheres em cargos políticos.

“ Eu fico muito feliz em ver as mulheres tomando espaço que é delas por direito, pois as mulheres possuem uma força muito grande e que pode contribuir muito na comunidade em geral. O que queremos é ver mulheres vereadoras, deputadas, secretarias de estado e assim por diante, assumindo cada vez mais responsabilidades em nossa sociedade.” Ressaltou o deputado.

O evento intitulado “ Avança Mulheres Republicanas MS” teve como tema o conhecimento e o processo de inserção da mulher no espaço político e discutiu temas relevantes como violência política, procuradoria da mulher e os desafios da mulher parlamentar, e contou com a presença de parlamentares e republicanas de varias cidades do estado, como as vereadoras Sayuri Baez de Três Lagoas e Iris Gabriela de Nova Alvorada do Sul.