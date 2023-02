Apoiado por Lula, Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado

Rodrigo Pacheco é reeleito para presidente do Senado / Roque de Sá/Agência Senado

Em votação secreta, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito presidente do Senado Federal nesta quarta-feira (1), após a posse dos parlamentares. Apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Pacheco ocupará por mais dois anos.

De Mato Grosso do Sul, os senadores Tereza Cristina (PP) e Nelsinho Trad (PSD) haviam declarado voto ao candidato Rogério Marinho (PL-RN) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Pacheco obteve 49 votos, contra 32 de Rogério Marinho. Ele iniciou seu mandato no Senado em 2019 e foi eleito presidente da Casa pela primeira vez em 2021.

Conforme a Agência do Senado, para ser eleito presidente do Senado, o candidato precisaria ter pelo menos 41 votos, ou seja, maioria absoluta do Plenário da Casa. Os senadores votaram em tradicionais cédulas de papel, depositadas em urnas e apuradas por um grupo de senadores. As cédulas serão destruídas em seguida, como manda o Regimento Interno do Senado.