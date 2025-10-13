Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 20:05

Política

Após 121 anos, Aldeia Água Branca empossa a primeira mulher cacica de Nioaque

Vilma Marques é a primeira mulher a assumir o cargo de liderança máxima na história das comunidades indígenas de Nioaque

Redação

Publicado em 13/10/2025 às 17:15

Cacica Vilma Marques expressou sua profunda gratidão e o compromisso com a comunidade / Divulgação

Aldeia Água Branca, uma das importantes comunidades do povo Terena em Nioaque, celebrou um dia de profundo significado histórico e cultural no último sábado, 11 de outubro. Em um evento carregado de simbolismo e tradição, foi realizada a cerimônia oficial de posse da nova liderança, que marca um novo tempo no município: Vilma Marques foi empossada como cacica, tornando-se a primeira mulher a ocupar este posto na história de Nioaque, ao lado do vice-cacique Edson de Soares.

A solenidade, que ocorreu no Centro Comunitário, reuniu líderes indígenas, moradores e autoridades municipais, transformando o local em um palco de manifestações culturais. Os cânticos e as tradições do povo Terena ressoaram, reforçando o orgulho e a identidade da Aldeia Água Branca neste momento de pioneirismo.

Gestão Comunitária

Emocionada, a nova cacica Vilma Marques expressou sua profunda gratidão e o compromisso com a comunidade. “Este é um dia de muita alegria e gratidão para mim e para a nossa aldeia. Agradeço a confiança de todos e reconheço a grande responsabilidade que recebo hoje. Quero trabalhar com união, ouvindo a todos, fortalecendo nossas tradições e buscando melhorias para o nosso povo”, afirmou, demonstrando humildade em seu discurso.

Liderança feminina

Representando o Prefeito André Guimarães, o Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Dionas Martins, parabenizou a nova liderança e enfatizou o significado do evento para toda a cidade. “Ver uma mulher assumindo esse papel de liderança é algo grandioso. A força feminina está presente em toda a história dos povos indígenas, e hoje essa força se torna liderança máxima. A Prefeitura de Nioaque reconhece e valoriza esse momento como um marco para nossa cultura e nossa história”, destacou o secretário.

A posse de Vilma Marques e Edson de Soares, prestigiada por representantes de diversas aldeias, sela o início de uma nova fase de gestão comunitária. O novo ciclo se inicia pautado pelo fortalecimento das raízes culturais Terena, pelo diálogo e pela busca constante pelo desenvolvimento social e infraestrutural, consolidando a identidade indígena como um pilar essencial de Nioaque.

