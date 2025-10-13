Após 121 anos, Aldeia Água Branca empossa a primeira mulher cacica de Nioaque

Cacica Vilma Marques expressou sua profunda gratidão e o compromisso com a comunidade / Divulgação

A solenidade, que ocorreu no Centro Comunitário, reuniu líderes indígenas, moradores e autoridades municipais, transformando o local em um palco de manifestações culturais. Os cânticos e as tradições do povo Terena ressoaram, reforçando o orgulho e a identidade da Aldeia Água Branca neste momento de pioneirismo.

Aldeia Água Branca, uma das importantes comunidades do povo Terena em Nioaque, celebrou um dia de profundo significado histórico e cultural no último sábado, 11 de outubro. Em um evento carregado de simbolismo e tradição, foi realizada a cerimônia oficial de posse da nova liderança, que marca um novo tempo no município: Vilma Marques foi empossada como cacica, tornando-se a primeira mulher a ocupar este posto na história de Nioaque, ao lado do vice-cacique Edson de Soares.

Gestão Comunitária

Emocionada, a nova cacica Vilma Marques expressou sua profunda gratidão e o compromisso com a comunidade. “Este é um dia de muita alegria e gratidão para mim e para a nossa aldeia. Agradeço a confiança de todos e reconheço a grande responsabilidade que recebo hoje. Quero trabalhar com união, ouvindo a todos, fortalecendo nossas tradições e buscando melhorias para o nosso povo”, afirmou, demonstrando humildade em seu discurso.

Liderança feminina

Representando o Prefeito André Guimarães, o Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Dionas Martins, parabenizou a nova liderança e enfatizou o significado do evento para toda a cidade. “Ver uma mulher assumindo esse papel de liderança é algo grandioso. A força feminina está presente em toda a história dos povos indígenas, e hoje essa força se torna liderança máxima. A Prefeitura de Nioaque reconhece e valoriza esse momento como um marco para nossa cultura e nossa história”, destacou o secretário.

A posse de Vilma Marques e Edson de Soares, prestigiada por representantes de diversas aldeias, sela o início de uma nova fase de gestão comunitária. O novo ciclo se inicia pautado pelo fortalecimento das raízes culturais Terena, pelo diálogo e pela busca constante pelo desenvolvimento social e infraestrutural, consolidando a identidade indígena como um pilar essencial de Nioaque.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!