Após recesso, vereadores de Aquidauana retomam os trabalhos

O Pantaneiro

Após o período de recesso parlamentar, os vereadores da cidade de Aquidauana estão de volta aos trabalhos, marcando o início das atividades legislativas de 2024 com uma Sessão Legislativa Ordinária.

O evento ocorrerá no Plenário Estevão Alves Corrêa, no dia 05, às 19 horas, abrindo oficialmente o calendário de sessões deste ano.

O presidente da Casa, vereador Nilson Pontim, expressou satisfação com os esforços e resultados alcançados no ano anterior e destacou a continuidade do comprometimento com as demandas e necessidades da população de Aquidauana.