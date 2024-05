Após relato sobre MS Day, deputados destacam momento econômico vivido por MS

Divulgação

Resultado de reunião realizada nesta manhã (22) entre os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), conduzidos pelo deputado e presidente Gerson Claro (PP) e o governador do Estado Eduardo Riedel (PSDB), para tratar do MS Day, realizado em Nova Iorque, na última semana, deputados relataram suas impressões sobre a economia sul-mato-grossense.

O deputado e 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB), representou a Casa de Leis no MS Day. “Sobre o MS Day, afirmo que foi um orgulho ter representado os 23 deputados, por ordem do presidente da Casa. “Temos um Estado com uma nota muito favorável do ponto de vista econômico, e que o mundo inteiro está agora olhando para nós. Quando você se reúne em Nova Iorque com 160 empresários, entre eles, banqueiros, grandes bancos e o maior banco do mundo, unido a pessoas preparadas como o nosso governador Eduardo Riedel para falar as vantagens que as empresas tem em vir para o Estado”, declarou.

“Aprendi bastante, muito interessa para o Estado, são aproximadamente R$ 30 bilhões, dos quais R$ 3 bilhões devem ser anunciados em breve, e esses leilões da BR-262, de Três Lagoas à Campo Grande, e da BR-267, de Bataguassu à Nova Alvorada do Sul e a MS-40, de Santa Rita do Pardo à Bataguassu, estão acontecendo”, informou o deputado Paulo Corrêa.

O 1º secretário da ALEMS também ressaltou o protagonismo do Estado. “Mato Grosso do Sul está no protagonismo, o Governo estadual responsável olhando pelo Estado, e a Assembleia Legislativa, lado a lado, ao Poder Executivo, como deve ser, os poderes constituídos todos unidos. A Assembleia cumpre um papel fundamental, todas as votações sobre esses assuntos passam pela Casa de Leis.

“Também há a ligação férrea entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado, tudo isso vai gerar emprego e renda, venha para o Mato Grosso do Sul, se capacite que aqui terá emprego de qualidade, diferenciado em que você pode ganhar mais. O novo Mato Grosso do Sul começa agora. Sugeri que o próximo MS Day seja na China, nosso maior parceiro comercial, e brevemente teremos a Rota Bioceânica para integrar via Oceano Pacífico à Àsia”, concluiu o parlamentar.

O deputado Paulo Duarte (PSB) falou sobre as Parcerias-Público-Privadas. “É muito importante a questão das Parcerias-Público-Privadas (PPPs), em diversos setores, inclusive na saúde. O Estado tem recebido investimento em todas as áreas, crescido acima da média nacional. Esclareço que as PPPs não tratam de servidores públicos, para buscar investimentos em serviços e infraestrutura, construção de novos hospitais. Esse evento em Nova Iorque foi muito importante”, destacou.

O deputado Junior Mochi (MDB) ressaltou a realização do evento que reúne empresários, investidores e grandes instituições financeiras do mundo. “Um evento extremamente importante para apresentar as nossas potencialidades, as possibilidades da PPS e discussão relacionada a infraestrutura e logística nessas áreas e algumas delas já definiram em investir, outras pretendem captar algo a partir desta ida, que já traz uma pauta de audiências com essas empresas e gera uma perspectiva ainda maior de desenvolvimento do Estado. O Estado sai na frente, Mato Grosso do Sul vive um momento extremamente positivo”, considerou.

MS Day

Em parceria com a Fiems, o Governo de Mato Grosso do Sul realizou o MS Day Internacional, em Nova Iorque, entre os dias 12 e 17 de maio de 2024. O evento integra a Brazilian Week, semana com debates sobre desafios do cenário internacional e da economia brasileira. Reuniões com instituições bancárias, fundos de investimento, empresários globais e câmaras de comércio, integraram a apresentação de projetos nas áreas de meio ambiente e infraestrutura, incluindo, rodovias e ferrovias.